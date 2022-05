Aktualizováno: Válka na Ukrajině vyhnala podle Zelenského z domovů asi 12 milionů lidí

(AKTUALIZOVÁNO, 14:30) Okolo 5,5 milionu Ukrajinců odešlo do zahraničí. Válka dnes pokračuje 93. dnem a Zelenskyj podle agentury Reuters řekl, že si nemyslí, že by Rusko mělo zájem na jejím ukončení.

Moskva nechce žádné skutečné mírové rozhovory, snaží se jenom klást ultimáta a globální potravinovou krizi využívá jako zbraň, řekl mimo jiné ukrajinský prezident v projevu k jednomu indonéskému výzkumnému ústavu. Uvedl také, že ačkoli se to Ukrajincům nelíbí, bude nutné jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o tom, že Ukrajina se chce „vrátit k životu suverénní země na svém území“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil vládu v Kyjevě, že je to ona, kdo má na svědomí, že jednání obou stran uvázla na mrtvém bodě. „Ukrajinské vedení neustále přichází z protichůdnými prohlášeními. Kvůli tomu ne zcela rozumíme, co ukrajinská strana chce,“ řekl dnes Peskov novinářům. Poslední jednání, kterých se osobně zúčastnili zástupci Ukrajiny a Ruska, se konalo 29. března. Pak pokračovalo rokování prostřednictvím videokonferencí, ale už delší dobu Kyjev i Moskva uvádějí, že spolu žádné rozhovory nevedou.

Rusko od 24. února, kdy zahájilo invazi na Ukrajinu, blokuje ukrajinské černomořské přístavy a znemožňuje tak vývoz obilí ze země, která patří k jeho nejvýznamnějším exportérům.

Podle ukrajinských činitelů je na Ukrajině zablokovaných 20 milionů tun obilí určených k vývozu. OSN varuje, že pokud se dodávky z Ukrajiny nedostanou na úroveň, které dosahovaly před 24. únorem, hrozí v některých zemích dlouhodobý hladomor. Rusko nabídlo, že v Černém moři otevře koridor pro vývoz potravin, chce za to ale zmírnění protiruských sankcí.

Mluvčí vojenské správy Oděské oblasti Serhij Bratčuk podle britské zpravodajské stanice BBC řekl, že Rusko spustilo do Černého moře 400 až 500 starých sovětských min, které se během bouří uvolňují od kotev. Ukrajina tak kvůli tomu nemůže bezpečně dopravovat náklady po moři do zahraničí.

(08:45, původní zpráva) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal Západ, aby co nejdříve poslal na Ukrajinu další salvové raketomety. Podle něj by mohly pomoci odvrátit ruskou ofenzivu v Donbasu, informovala dnes agentura AP. „Bojujeme za to, aby Ukrajina dostala veškeré zbraně potřebné ke změně charakteru bojů a aby začala rychleji a jistěji vyhánět okupanty,“ řekl Zelenskyj ve svém pravidelném nočním videoposelství k národu.

Uvedl také, že ruská armáda vymazává některá města na východě země z povrchu zemského. Donbas by podle něj proto mohl skončit jako neobyvatelná oblast.

„Chtějí proměnit Popasnu, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Severodoněck v popel, jako to udělali s Volnovachou a Mariupolem,“ řekl ukrajinský prezident.

Při čtvrtečním ostřelování druhého největšího ukrajinského města Charkova bylo podle Zelenského zabito nejméně devět lidí a 19 jich bylo zraněno.

Mezi zabitými bylo pětiměsíční dítě a jeho otec, přičemž matka dítěte byla vážně zraněna. Dosavadní bilance dříve zveřejněná gubernátorem Olehem Syněhubovem činila osm mrtvých a 17 zraněných.

⚡️ Zelensky: ‘Pressure on Russia is literally a matter of saving lives.’



On May 26, President Volodymyr Zelensky stated the need for partners to provide Ukraine with arms, including MLRS systems, as Russia’s offensive in Donbas will otherwise render the region “uninhabitable.”