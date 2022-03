Aktualizováno: Válka na Ukrajině, sedmý den. Při ostřelování Charkova zemřelo nejméně 21 lidí

Ruská armáda ostřelovala Charkov na východě Ukrajiny. Za posledních 24 hodin tu zahynulo nejméně 21 lidí. Až 112 osob utrpělo zranění.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:59) Příspěvek na twitteru ukazuje muže, který byl málem zasažen při ostřelování během toho, co natáčel video.

❗️❗️A rocket hit a residential building while a volunteer was recording a video pic.twitter.com/dY7fyEmc2a — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 15:56) Evropská komise navrhuje dočasnou ochranu pro lidi prchající před válkou na Ukrajině. Dostanou povolení k pobytu a budou mít přístup ke vzdělání a na trh práce.

"The European Commission is proposing...temporary protection" for people fleeing the war in Ukraine, "meaning that they will be given a residence permit, and they will have access to education and to the labor market." https://t.co/w89P4prCZs pic.twitter.com/e2iyKcUQ0h — Kenneth Roth (@KenRoth) March 2, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 14:44) Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který byl po rozsáhlých demonstracích v roce 2014 svržen a uchýlil se do Ruska, je nyní údajně v Minsku. Kreml jej prý chce prohlásit za ukrajinského prezidenta, uvedl dnes list Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenovaného příslušníka ukrajinské rozvědky.

„Podle jednoho scénáře se ho tam (v Minsku) pokusí prohlásit za ukrajinského prezidenta,“ řekl o Janukovyčovi zdroj z tajné služby.

Získané informace podle deníku svědčí o tom, že se Kreml chystá na informační či dezinformační operaci, možná se pokusí o exprezidentův návrat na Ukrajinu, anebo v nejbližší době vydá v Janukovyčově jménu výzvu adresovanou ukrajinskému lidu.

Moskva označuje Janukovyčovo svržení za „státní převrat“. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že cílem nynější vojenské operace není okupace sousední země, ale její demilitarizace a „očista od nacistů“.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:43) Ruské ostřelování zničilo budovu školy v Charkově.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:05) Porodnice v Žitomíru na severozápadě Ukrajiny byla zasažená ruskou bombou.

Zhytomyr-based maternity hospital was severely hit by Russian bomb. Video - @MFA_Ukraine pic.twitter.com/3rTqNHwWYT — UkraineWorld (@ukraine_world) March 2, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 11:52) Státy Evropské unie se shodly na sankcích proti Bělorusku za jeho podíl na ruské invazi na Ukrajinu. Oznámilo to francouzské předsednictví EU. Postihy mají dále omezit běloruský export, který již zasáhly předchozí unijní sankce vůči režimu autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Na sankční seznam přibyly více než dvě desítky osob, zejména armádních velitelů či dalších lidí podílejících se na invazi na Ukrjainu. Opatření míří také na bankovní sektor.

Prezidenti a premiéři EU minulý čtvrtek dali diplomatům za úkol připravit nové sankce kvůli tomu, že Bělorusko umožňuje ze svého území ruským silám útočit na Ukrajinu, zejména na metropoli Kyjev. Velvyslanci členských zemí dnes schválili balík postihů, který má připravit běloruský režim o finanční zdroje.

Podle francouzského předsednictví jsou sankce zaměřeny také na dřevařský a ocelářský průmysl či vývoz potaše, který je pro Bělorusko klíčovou exportní surovinou.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:38) Každý nový den není jen další datum v kalendáři, ale příležitost znovu ukázat okupantům, že na Ukrajině je čeká jen smrt a hanba, píše se na oficiálním účtu Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny.

Кожен новий день – не просто ще одна дата в календарі, а можливість вкотре показати окупантам, що в Україні на них чекають лише смерть і ганьба.https://t.co/IqZS8hvaQ6 pic.twitter.com/i26D1rZlPq — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 2, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 11:27) Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdí, že pokud by mělo dojít ke třetí světové válce, zahrnovala by jaderné zbraně a byla by ničivá, uvedla agentura RIA.

Lavrov také řekl, že Rusko, které minulý týden zahájilo to, co nazývá speciální vojenskou operací proti Ukrajině, by čelilo „skutečnému nebezpečí“, kdyby Kyjev získal jaderné zbraně.

RUSSIA'S LAVROV SAYS THIRD WORLD WAR WOULD BE NUCLEAR AND DESTRUCTIVE - RIA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 2, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 11:25) Silnici do města Energodar, kde se nachází největší evropská jaderná elektrárna, blokují ukrajinští civilisté ve snaze zastavit postup ruské armády.

VIDEO: The road into the town of Energodar which contains Europe's largest nuclear power plant is blocked by Ukrainian civilians in an attempt to stop the Russian advance. pic.twitter.com/V2k8q94UHd — Conflict News (@Conflicts) March 2, 2022

(10:08, původní zpráva) O ostřelování Charkova informoval na facebooku šéf místní oblastní správy, Oleh Siněhubov. Úřady následně uvedly, že raketami bylo zasažené centrum druhého největšího ukrajinského města, a to včetně obytných domů a budovy regionální správy.

Podle informací ukrajinské agentury Unian ruská raketa dopadla na budovu policejního velitelství v Charkově. Hasiči se dlouho snažili požár uhasit, hořela i místní univerzita a další obytné budovy.

Podle médií i ukrajinské armády v Charkově v noci přistáli ruští výsadkáři a zaútočili na jednu z vojenských nemocnic. Ruští vojáci obsadili také Cherson na jihu Ukrajiny, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Chersonská správa poté uvedla, že město zcela obklíčily ruské jednotky.

O město Cherson se poslední dva dny vedly boje. Podle starosty se ruští vojáci v noci na dnešek zmocnili nádraží a přístavu. Pokud by Cherson skutečně padl, jednalo by se o největší Moskvou dobyté město od počátku ruské invaze na Ukrajinu, uvádí BBC.

One of the buildings of Kharkiv university on fire, hit by Russian missile. One of the first universities in Russian empire, officially founded in 1805. I interviewed a pro-Russian academic here in 2014. Putin is now destroying “Russian world” he is claiming to protect. pic.twitter.com/EvavU2L5SI — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 2, 2022

Nejméně dva lidé zemřeli při leteckém úderu v úterý večer v Žytomyru západně od Kyjeva, uvedla ukrajinská státní služba pro mimořádné události. Podle poradce ukrajinského ministerstva vnitra Antona Heraščenka byl úder proveden z běloruského území řízenou střelou Kalibr a vyžádal si čtyři oběti.

„Záchranáři se snaží pomoci těm, komu je ještě možné pomoci,“ informoval Heraščenko. Mezi oběťmi bylo podle něj i dítě. Úder měl cílit na vojenskou základnu, ale zasáhl i obytné domy.

Záchranáři prohledávají sutiny zasažených domů, pod nimiž jsou nejspíše přeživší. Zasaženo bylo deset domů, z nichž tři začaly hořet. Poškozena byla i budova místní nemocnice.