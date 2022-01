V zemi byl obnoven pořádek, tvrdí kazachstánský prezident. Protestující označil za teroristy

Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev dnes uvedl, že ve středoasijské zemi byl obnoven ústavní pořádek.

Podle něj ale protiteroristická operace ještě zcela neskončila. Za teroristy a bandity označuje prezident účastníky rozsáhlých nepokojů, které se minulý týden rozšířily do řady kazachstánských měst.

V úterý se Tokajev chystá představit návrh na složení nové vlády, informovala tisková agentura TASS.

Při nepokojích v Kazachstánu zemřelo 26 demonstrantů a 18 policistů či vojáků, zatčeno bylo kvůli protestům na 4400 lidí, informovala agentura AP s odvoláním na kazachstánské ministerstva vnitra.

Prezident zdůraznil, že do střetů v Kazachstánu byli přímo zapojeni teroristé, a že vedení země brzy předloží světu důkazy o tom, co se v uplynulých dnech skutečně stalo. Tokajev vyzdvihl, že situaci se podařilo zklidnit díky silám postsovětské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Vyslání asi 2500 vojáků z Ruska a dalších postsovětských republik v rámci mise ODKB do Kazachstánu kritizují mimo jiné USA.

Tokajev také během svého vystoupení na dnešním videosummitu ODKB řekl, že v Kazachstánu nikdy nebyly nasazeny ozbrojené síly proti pokojným občanům. Minulý týden přitom oznámil, že dovolil policistům a vojákům, aby v zájmu obnovení pořádku stříleli na demonstranty bez varování.

Prezident zopakoval informaci, že během protestů přišlo o život 16 pracovníků bezpečnostních sil. Počet obětí mezi civilisty se podle něj upřesňuje. Ruská a místní média v neděli s odkazem na zdravotníky uvedla, že o život přišlo 164 lidí, policie ani ministerstvo zdravotnictví ale tento údaj zatím nepotvrdily.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes obhajoval vyslání vojáků z Ruska a dalších postsovětských států do Kazachstánu. Podle agentury TASS při videosummitu postsovětské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) zdůraznil, že jednotky této vojenské aliance byly vyslány na kazachstánskou žádost a že doba jejich působení ve středoasijské zemi bude omezená.

„Naše společné působení vnímáme jako vysoce moderní a samozřejmě zcela legitimní akci,“ řekl Putin o nasazení asi 2500 vojáků ze zemí ODKB v Kazachstánu.

Tyto jednotky, které označil za „mírové síly“, podle něj zůstanou v zemi omezenou dobu. Délka jejich působení se přitom bude řídit přáními kazachstánského prezidenta. Události v Kazachstánu Putin ve svém vystoupení označil za pokus vnějších sil o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska a dalších států v regionu.

Kazachstán podle něj v posledních dnech čelil „agresi mezinárodního terorismu“. Šéf Kremlu zdůraznil, že do nepokojů byly zapojeny skupiny „ozbrojených lidí“, kteří zjevně "prošli výcvikem v zahraničních centrech" a měli zkušenosti s bojovými akcemi.

„Opatřeními v rámci ODKB jsme dali jasně najevo, že nedovolíme, aby se situace u nás rozkolísala a aby se uskutečnily scénáře takzvaných barevných revolucí,“ podtrhl ruský prezident. Termín „barevné revoluce“ se používá pro řadu masových protestů, které na začátku 21. století v některých případech vedly ke svržení režimů v zemích bývalého Sovětském svazu, v někdejší Jugoslávii, na Blízkém východě či v Asii.