V zásobnících po topné sezoně zůstává víc než polovina plynu. V dubnu se začnou plnit

Obyvatelé Česka loni meziročně odebrali o pětinu méně plynu. Je to nejmenší spotřebu plynu za posledních osm let.

Příčinou jsou vyšší ceny a nejistota na trhu. Výrazně pomohla i mírná zima, kvůli které nebylo nutné tolik topit. České zásobníky jsou tak na konci aktuální topné sezony víc než z poloviny plné, informuje ČT24.

Venkovní teplota výrazně ovlivňuje spotřebu energií. Loni byla podle Energetického regulačního úřadu průměrná teplota bezmála o stupeň nad dlouhodobým normálem. I to je jeden z důvodů, proč Česko spotřebovalo meziročně o 20 procent méně zemního plynu.

Plyn teď pochází hlavně z Norska a LNG terminálů. Do prvního terminálu zprovozněného v Evropě po začátku války na Ukrajině mířily lodě s nákladem zkapalněného plynu i pro Česko, první připlula na konci září.

Před Evropou se cesta tankerů větví na dva směry –⁠ jeden míří do severní Evropy, druhý míří do Středozemního moře. Cesta z Mexického zálivu do severní Evropy trvá tankeru zhruba dva týdny. Pracovníci týmu ČEZ LNG sledují pohyb lodí naplněných plynem on-line ze své pražské centrály.

Tento plyn pak míří i do českých zásobníků. Ty jsou teď i přes končící topnou sezonu víc než z poloviny plné. V dubnu se začnou zásobníky opět plnit.

„Až do konce března probíhá obvykle těžební sezóna, aktuálně tedy zemní plyn z zásobníků převážně těžíme a dodáváme do soustavy. Předpokládáme, že plyn pro další topnou sezónu začneme ukládat kolem prvního dubna,“ řekla ČT24 mluvčí REW Gas Storage Simona Hladíková.

Jak dlouho zásoby plynu příští zimu vydrží, ovlivní zase hlavně počasí.

Dostatek zemního plynu stojí za jeho zlevňováním. Velkoobchodní cena plynu v minulých týdnech sestoupila k 1200 korunám za MWh. V první polovině prosince přitom dosahovala trojnásobných hodnot.