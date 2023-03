Bankovní titán Credit Suisse končí. Převezme ho rival UBS

Končí finanční instituce kdysi označovaná za titána všemocného švýcarského bankovnictví. Credit Suisse, banku, která vznikla před 167 lety, převezme v záchranné operaci její rival, největší švýcarská banka UBS.

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě a je pokládána za jednu z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Z toho důvodu jednání ve Švýcarsku s napětím sledovali velcí akcionáři i regulační instituce po celém světě. Panovaly obavy z finanční nákazy.

Problémy Credit Suisse skutečně začaly ohrožovat finanční systém, přiznali v neděli zástupci švýcarské vlády, centrální banky a regulačních úřadů. Převzetí bankou UBS je největší bankovní fúze v Evropě od finanční krize v roce 2008.

Chairman Colm Kelleher says UBS will "downsize" Credit Suisse's investment banking business https://t.co/J1mJwchAIx pic.twitter.com/iYprNgH5Jt — Bloomberg Markets (@markets) March 19, 2023

UBS koupí o něco menší Credit Suissse za více než tři miliardy franků, což je více než 73 miliard korun, sdělila švýcarská centrální banka. Na posílení likvidity poskytne centrální banka až 100 miliard franků, tedy 2,4 bilionu korun.

„Bankrot globální systematicky důležité banky by způsobil nenapravitelné ekonomické otřesy,“ sdělila v prohlášení švýcarská vláda.

„Převzetím Credit Suisse bankou UBS jsme nalezli řešení, které zajistí finanční stabilitu a ochrání švýcarskou ekonomiku v této výjimečné situaci,“ uvedla centrální banka.

Švýcarský prezident Alain Berset řekl, že zachránit Credit Suisse tak, aby přežila bez pomoci jiné banky, už kvůli ztrátě důvěry nebylo možné. Podle ministerstva financí je zvolené řešení nejméně bolestivé pro Švýcarskou konfederaci i pro její daňové poplatníky, než by byla jiná varianta.

Švýcarská vláda teď ještě musí rychle změnit zákony tak, aby požadované změny prosadila co nejrychleji a nemusela čekat na souhlas akcionářů.

“švýcarské úřady se chystají změnit zákony tak, aby požadované změny prosadily co nejrychleji a nemusely čekat na souhlas akcionářů” - jak jde o prachy, tak jde vsechno a hned…ale kdyz jde o posilani zbrani a streliva na Ukrajinu, to je holt jina#karmahttps://t.co/zi2acB262f — DonVito007 (@Don_Vito007) March 19, 2023

Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí ale zlomila až krize důvěry z tohoto týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady.

Švýcarská vláda a centrální banka se snažily předložit řešení pro Credit Suisse dříve, než se v pondělí ráno začne obchodovat na burzách v Asii. Panovaly obavy, že pokud by se záležitost nevyřešila ani do té doby, zavládla by na trzích nervozita a hlavní akciové indexy by prudce oslabily. To by znamenalo ekonomické ztráty pro jednotlivce, firmy i vlády.

Konec Credit Suisse nastává poté, co zkrachovaly americké banky Silicon Valley Bank a Signature Bank.