Rusko se stalo jedním z největších dodavatelů ropy a plynu do Číny, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin. Jak podotýká agentura Reuters, ruský vývoz energetických produktů do Číny výrazně vzrostl poté, co Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a západní země na něj uvalily rozsáhlé sankce.

Dodávky ruského plynu do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře v období od ledna do listopadu dosáhly 13,8 miliardy krychlových metrů, zatímco v celém loňském roce to bylo 10,5 miliardy krychlových metrů. V samotném listopadu pak Rusko vystřídalo Saúdskou Arábii na postu největšího dodavatele ropy do Číny.

„Podle výsledků za letošní rok se Rusko stalo jedním z vedoucích vývozců ropy do Číny,“ uvedl Putin před dnešní videokonferencí s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Dodal, že Rusko se stalo pro Čínu druhým největším dodavatelem plynu prostřednictvím plynovodů a čtvrtým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG).

Ruský vicepremiér Alexandr Novak koncem listopadu prohlásil, že ruský energetický export do Číny se letos z hlediska objemu zvýšil o deset procent a z hlediska hodnoty dokonce o 64 procent.

Putin pozval čínského prezidenta na návštěvu do Moskvy

Putin dnes pozval Si Ťin-pchinga na státní návštěvu do Moskvy. Návštěva by se mohla uskutečnit na jaře. Šéf Kremlu během dnešního telefonátu chválil stav rusko-čínských vztahů a prohlásil, že jsou nyní nejlepší za celou historii. Podle čínských médií Si Ťin-pching uvedl, že Čína bude dál zastávat objektivní postoj k válce na Ukrajině, a hovořil o možnosti mírového řešení.

„Těšíme se ... milý příteli, na setkání s vámi během vaší státní návštěvy v Moskvě na jaře příštího roku,“ řekl Putin.

Pokud by čínský prezident do ruské metropole skutečně přicestoval, dal by tím Peking veřejně najevo podporu Ruska, které vede válku na Ukrajině, podotkla agentura Reuters. Čína ruskou agresi na Ukrajině oficiálně neodsoudila, ale vyzvala k mírovému řešení konfliktu. Čína se také vyhýbá takové podpoře Ruska, která by mohla vést k přijetí protičínských sankcí západními zeměmi.

Si Ťin-pching dnes svému ruskému protějšku sdělil, že Čína bude dál k válce na Ukrajině zastávat „objektivní a férový postoj“. Uvedl také, že cesta k mírovým jednáním mezi válčícími stranami nebude snadná, ale že vždy existuje šance na mírové řešení. Obě strany by podle něj měly respektovat autoritu OSN a mezinárodní právo.

Během zhruba osmiminutového telefonátu Putin vyzdvihoval důležitost rusko-čínských vztahů. „Tyto kontakty jsou nejlepší za celou historii a jsou příkladem spolupráce velkých mocností v 21. století,“ zdůraznil. Kromě toho svému čínskému protějšku sdělil, že má zájem o posílení vojenské spolupráce a že Rusko v nadcházejícím roce zvýší dodávky plynu do Číny.

Putin k novému roku popřál v Evropě jen Lukašenkovi, Vučičovi a Orbánovi

Putin popřál vše nejlepší do nového roku z evropských lídrů jen svému běloruskému spojenci Alexandru Lukašenkovi, svému srbskému protějšku Aleksandaru Vučičovi a maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Vyplývá to z oznámení, které bylo uveřejněné na webu Kremlu. V loňském roce přál také představitelům řady dalších evropských zemí včetně Česka.

Vztahy Ruska s většinou evropských zemí se prudce zhoršily poté, co ruská vojska před zhruba deseti měsíci vpadla na Ukrajinu. Evropská unie přijala ve snaze zastavit ruskou agresi na Ukrajině několik souborů sankcí, které Moskva v mediálním prostoru často vykresluje jako snahu o zničení nebo ponížení Ruska.

Ve zdravici zaslané Orbánovi Putin podtrhl, že nehledě na složitou mezinárodní situaci si vztahy mezi Maďarskem a Ruskem uchovaly pozitivní dynamiku. Orbán opakovaně protiruské sankce kritizoval.

V přání Vučičovi pak ruský lídr uvedl, že Bělehrad a Moskva v letošním roce rozvíjely vtahy zakládající se na principech strategického partnerství. Rusy a Srby v něm označil za bratrské národy. Srbsko, které je zatím kandidátem na členství v Evropské unii, se odmítlo k západním sankcím proti Moskvě připojit.

V blahopřání tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi zdůraznil ruský vůdce podle komuniké Kremlu, že se vzájemně výhodné vztahy obou zemí dynamicky rozvíjejí bez ohledu na složitou mezinárodní situaci. V končícím roce se prý podařilo výrazně rozšířit spolupráci v mnoha oblastech a Putin je přesvědčen, že se spolupráci bude dařit dále rozvíjet.

Turecko je členským státem Severoatlantické aliance a kandidátem na členství v Evropské unii, nepřidalo se však k západním sankcím proti Rusku. Ankaře se daří udržovat dobré vztahy s Moskvou, přestože zájmy obou zemí se často kříží, ať v Sýrii, Libyi a také na Ukrajině, které Turecko mimo jiné poskytlo pro ukrajinské obránce důležité drony Bayraktar a bez velkého rozruchu i další zbraně, a to podle názoru pozorovatelů bez obvyklé západní podmínky, že je Ukrajina nenasadí na ruském území. Ankara se ale také stále pokouší zprostředkovat rusko-ukrajinské rozhovory a přispěla k uzavření dohody umožňující vývoz ukrajinského obilí.

Putin neposlal novoroční přání vůdcům „nikoliv přátelských zemí“, což mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vysvětlil jednak tím, že Rusko s nimi fakticky nemá nyní žádné kontakty, jednak „nikoliv přátelskými“ kroky, které tyto státy ustavičně podnikají. Poblahopřál však bývalému německému kancléři Gerhardu Schröderovi, povšiml si list Kommersant. Putin podle Kremlu poslal přání také bývalému italskému premiérovi Silviu Berlusconimu, bývalému kazachstánskému prezidentovi Nursultanu Nazarbajevovi a také někdejším arménským prezidentům Robertu Kočarjanovi a Seržovi Sargsjanovi.