Očkování pro některé profese bude možná povinné od března, blíží se registrace dětí

Od března příštího roku by příslušníci některých profesí klíčových pro chod státu i senioři měli povinnost podstoupit očkování proti covidu-19.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch to navrhne pro zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče, policisty, vojáky, celníky nebo vězeňskou službu a pro lidi nad 60 let. Je ale otázkou, jak se k tomuto kroku postaví nastupující vláda. Prezident Miloš Zeman si myslí, že povinné očkování je jedinou cestou z epidemie. Obavy z dalšího vývoje budí nová varianta koronaviru nazvaná omikron, jejíž první případ v Česku dnes definitivně potvrdila liberecká nemocnice.

Ode dneška musí lidé očkovaní proti covidu-19 po významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, pátý až sedmý den na PCR test. Do karantény ale před jeho negativním výsledkem dál nemusí. Novinářům to řekl Vojtěch, který sám kvůli pozitivnímu testu na koronavirus pracuje z domácí izolace. Covid má i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Oba jsou téměř bez příznaků, což přičítají očkování.

Očkování a přeočkování

Očkovat se v Česku mohou zatím dobrovolně zájemci od 12 let. Ode dneška se mohou registrovat na webu https://www.ceskoockuje.cz k posilující dávce. Registrace se uvolní v den nároku na vakcínu, pak bude možné rezervovat si termín. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování, lidé nad 60 let a chronicky nemocní od této středy už po pěti měsících. Registrace dětí ve věku pět až 11 let k očkování by se měla spustit 13. prosince, schválené vakcíny od firem Pfizer/BioNTech mají do Česka dorazit o týden později. Kvůli zvýšenému zájmu o očkování se dnes otevřela nová očkovací centra v Praze na Černém Mostě, v Plzni a Teplicích a kapacity očkování rozšířila Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V neděli přibylo v Česku téměř 9300 potvrzených nákaz, což je zhruba o tisícovku více než před týdnem a dosud nejvíc za druhý víkendový den od začátku epidemie. Uplynulý týden byl v počtu případů koronaviru rekordní - laboratoře jich odhalily 128 510. Denní přírůstek třikrát převýšil 20 000. Sílící epidemie se projevuje i v nemocnicích, na konci víkendu měly v péči přes 5800 pacientů, v těžkém stavu bylo bezmála 950 z nich. Některé otevírají další covidová oddělení a žádají o pomoc armády nebo hasičů.

Počet úmrtí za dobu epidemie se blíží 33 000. Loni se covid-19 stal třetí nejčastější příčinou úmrtí. Jako základní příčinu ho lékaři uvedli u 10 539 lidí, tedy u každého dvanáctého zemřelého. Úmrtnost se rok 2020 ve srovnání s minulými lety citelně zvedla, vrátila se na hodnoty z přelomu 80. a 90. let. Celkem loni v republice zemřelo 129 289 lidí, což je nejvíc za posledních 35 let, vyplývá ze statistické ročenky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zkrátila i průměrná doba dožití.

Obavy budí koronavirová varianta omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy viru. Výskyt omikronu u ženy z Liberce potvrdily testy v tamní nemocnici, jde o první případ v Česku. Žena s dalšími lidmi z ČR navštívila Namibii, domů se skupina vrátila letadlem přes Dubaj.

Další členy skupiny a také pasažéry z letadla prověřují hygienici, podle šéfa Ústředního krizového štábu a ministra vnitra v demisi Jana Hamáčka na tom pracují přednostně, v pěti krajích. Další případ omikronu se zatím neobjevil. Od úterý bude Hongkong, kde se tato varianta také potvrdila, vyřazen v takzvané mapě cestovatele ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Přesune se mezi země s velmi vysokou míru rizika s výrazně přísnějšími podmínkami pro příjezd.

Očkování považují členové vlády v demisi i zástupci budoucí vládní koalice za hlavní nebo i jediný způsob, jak šíření viru zastavit. Ústřední krizový štáb se dnes shodl, že vakcinace by měla být povinná pro zdravotníky, sociální pracovníky, členy záchranného systému, ve vězeňské službě, pro vojáky, dobrovolné hasiče u některých jednotek a lidi nad 60 let. Ministerstva mají do konce týdne čas podat k vyhlášce své připomínky a posuzují ji i legislativci. Do konce příštího týdne by měla být podle Vojtěcha vyhláška publikovaná ve Sbírce zákonů.

Povinné očkování, a to nikoliv jen některých skupin obyvatel, dnes podpořil Zeman. „Uvažujme podobně jako Rakousko o povinném očkování, protože se zdá, že je to opravdu jediná cesta, jak se z té covidové krize dostat,“ řekl Zeman ostatním prezidentům na summitu zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Zeman, u něhož test odhalil covid minulý čtvrtek, se k summitu prezidentů V4 v Budapešti připojil on-line.

V polovině prosince by měla končící vládu nahradit nová vzniklá z koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN. Její zástupci včetně kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka povinné očkování, zejména pro věkové skupiny, dříve odmítali, protože v něm nevidí řešení. Připouštějí to u skupin, kde ho budou žádat profesní komory, třeba lékaři.

Firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii budou moct opět čerpat příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus, schválila vláda. Znovu budou dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 000 korun. Pobírat ho můžou za období od 1. listopadu, pokračovat by měl do koce února. Další podpůrný program pro firmy COVID Nepokryté náklady bude podle ministra průmyslu v demisi Karla Havlíčka fungovat ve třech úrovních, kompenzace budou až do 90 procent nákladů. Ministr se na tom domluvil s profesními svazy, zvýšení možných náhrad má podle něj reflektovat zrušení vánočních trhů kvůli epidemii.