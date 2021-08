V USA už přes měsíc roste počet nakažených, nejhůř je na tom Florida

Růst denních počtů nákaz ve Spojených státech se ani na začátku tohoto týdne nezastavil a trvá tak už skoro měsíc a půl.

Vyplývá to ze statistik sestavovaných deníkem The New York Times (NYT), který za pondělí zaregistroval 252 369 nově nahlášených případů infekce koronavirem. To je u tohoto zdroje jeden z nejvyšších přírůstků za celou dobu pandemie covidu-19.

Ten vůbec nejvyšší zaznamenal NYT 8. ledna, kdy hlásil těsně přes 300 000 nákaz. Týdenní průměr se tehdy také dostal na maximum, a to necelých 260 000 nákaz na den. Nyní průměr z přírůstků z posledních sedmi dní stoupl na 141 365 infekcí, což je nejvyšší hodnota od konce ledna.

Pokračuje tak nepříznivý vývoj americké epidemie covidu-19, který trvá od prvních dní minulého měsíce. Počet pacientů s covidem-19 v amerických nemocnicích za tu dobou stoupl z necelých 20 000 na více než 80 000 a je tak na nejvyšší úrovni za více než půl roku. Statistika úmrtí, do níž se nákazy a hospitalizace promítají s odstupem, zatím neroste tak prudce, i v tomto případě ale denní součty za poslední měsíc a půl výrazně narostly. Podle NYT po pondělku USA poprvé od 4. května evidovaly více než 700 mrtvých na každý z posledních sedmi dní.

Celkem je v zemi s více než 330 miliony obyvatel s covidem-19 spojováno přes 622 000 úmrtí. USA mají nejvyšší oficiální bilanci obětí koronaviru před Brazílií a Indií.

Z amerických států aktuálně eviduje nejvíce nákaz i hospitalizací na obyvatele Florida, kde se počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s koronavirem minulý týden poprvé dostal nad 15 000. Podle NYT jsou v různých částech amerického jihu nemocnice přetížené, bilance hospitalizací se dostala k rekordním hodnotám také v Mississippi, Louisianě a Arkansasu.

Nová vlna epidemie v USA přinesla i jisté zrychlení vakcinační kampaně, která mezi polovinou dubna a začátkem července dramaticky zpomalila. Čísla od Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukazují, že za poslední týden se v zemi průměrně podalo asi 765 000 dávek denně. To je číslo skoro o 250 000 vyšší než před měsícem, zároveň však stále hluboko pod dubnovými maximy. Podíl plně naočkovaných obyvatel USA dosáhl 50,8 procenta, alespoň jednu dávku v zemi dostalo bezmála 60 procent lidí.