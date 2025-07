V Praze bude sídlit vedení jednoho z kontingentů Frontexu

25. 7. 2025 – 17:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Praze bude od příštího roku sídlit vedení jednoho z kontingentů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Bude řídit činnost stovek policistů agentury působících zejména na letištích v deseti zemích, které nemají vnější pozemní hranici s nečlenskými státy EU. Kontingent vznikl letos v lednu, jeho vedení je v českém hlavním městě zatím dočasně. Po dnešním slavnostním ceremoniálu to novinářům řekl koordinátor Národního kontaktního bodu Frontexu Jiří Perníček.

Cílem zavedení sídla v Česku je přenést řízení z centrály v polské Varšavě do regionů. Kontingentů je sedm, každý s vedením v jiném městě. Šestý kontingent s řízením v Praze zahrnuje vedle policistů z Česka také jejich kolegy z Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska a Nizozemska. Zřízení kontingentů je podle výkonného ředitele agentury Hanse Leijtense novou kapitolou Frontexu. Další výzvou je mít do roku 2027 v agentuře 10.000 policistů.

Policejní prezident Martin Vondrášek při ceremoniálu uvedl, že na pražském letišti působí 25 policistů Frontexu. "To možná byl předzačátek sídla kontingentu tady, protože jsme byli jako pražské letiště hodně aktivní. Nechali jsme je dělat svoji práci, nechali jsme je dělat přímý výkon, odbavovat a Frontex neměl problém s tím nám poskytnout své experty," vysvětlil Perníček.

V takzvaném letištním kontingentu působí podle Perníčka v současné době zhruba dvě stovky policistů, jejich počet se bude v nejbližší době navyšovat. Sekce má na starosti zhruba 25 až 30 letišť, pracuje i na námořních hranicích.

V Praze budou podle Perníčka sídlit personalisté, analytici a další zaměstnanci. Kontingent by tak měl být zcela nezávislý. "Od ledna letošního roku zde má kontingent dočasné sídlo, které by se mělo přeměnit v lednu příštího roku na takzvanou anténní kancelář. To je logisticko-manažerské sídlo celého kontingentu," uvedl koordinátor. Vedení bude moci přesouvat policisty na různá letiště podle potřeby.