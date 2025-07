V Polsku mají úřady podezření na výskyt cholery

21. 7. 2025 – 18:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Polsku mají podezření na výskyt cholery.

Zatím byly zjištěny bakterie, které nemoc šíří, a pokračuje další šetření ohledně výskytu charakteristického toxinu. Úřady mezitím podnikají preventivní kroky, aby zabránily případné epidemii, řekl dnes serveru Interia.pl náměstek ministra zdravotnictví Wojciech Konieczny. Hlavní hygienik Pawel Grzesiowski v neděli televizi Polsat řekl, že u jedné pacientky byla zjištěna cholera a že byla převezena do nemocnice ve Štětíně na severozápadě Polska.

"Výsledky potvrdily dvě nezávislé laboratoře. Je to pro nás překvapivé, protože takové případy jsme v Polsku v posledních letech nezaznamenali," řekl Grzesiowski. "Zkoumáme, kde se pacientka mohla nakazit, protože necestovala do zahraničí. To je teď náš hlavní problém," dodal. Další informace zveřejní, jakmile budou k dispozici výsledky zkoumání.

Podle místních médií byla cholera zjištěna u starší ženy hospitalizované na interním oddělení nemocnice v Stargardu, asi 40 kilometrů od Štětína. Na oddělení platí zákaz návštěv a pětidenní karanténa pro 26 lidí, kteří s pacientkou přišli do styku. Celé oddělení bude vydezinfikováno.

"Hlavní hygienik se chová tak trochu jako policie. Má hledat to nejhorší a tím směrem postupovat," řekl Konieczny. V případu podezření na výskyt cholery hlavní hygienik podle něj podniká preventivní kroky, které mají zabránit rozšíření případné epidemie. Hygienici situaci nepřetržitě monitorují, dodal.

"Stává se to jednou za několik let, stává se to i v jiných evropských zemí," řekl Konieczny. "Jsou různé typy bakterií. Jedny vyvolávají nemoc, jsou ale takové, které ji nevyvolávají. V tuto chvílí pokračuje jejich určování v konkrétním případu. Dosud se nepotvrdila přítomnost toxinu," dodal.

Cholera je akutní průjmové onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae. Tato bakterie produkuje toxiny, které vedou k silným průjmům a zvracení, což může vést k rychlé dehydrataci a případně i k úmrtí, pokud se onemocnění neléčí. Cholera se šíří fekálně-orální cestou, nejčastěji kontaminovanou vodou a potravinami.

Vyjádření hlavního hygienika vyvolalo podle portálu paniku na internetu: za posledních 24 hodin lidé více než stotisíckrát zadali do vyhledávače slovo cholera.

Pokud se cholera neléčí, každý druhý nakažený člověk umírá. Při vhodné léčbě antibiotiky a zavodňování organismu ale nemoci podlehne méně než jedna setina pacientů, píše list Rzeczpospolita.