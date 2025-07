Zoufalá Eva Burešová: "Snad nikdo další nezažije to, co já"

22. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená zpěvačka a herečka neprožívá v poslední době úplně nejlepší období.

Půvabná herečka a zpěvačka Eva Burešová prožívá těžké chvíle. A stejně jako komukoliv jinému, i jí pomáhá si o trápení prostě a dobře promluvit.

Rozpovídala se v podcastu Na pohovce, kde mimo jiné přiznala třeba příšernou zkušenost s opatrovnickým soudem.

Eva ho musela absolvovat, když se rozešla s otcem svého syna, hudebníkem Michaelem Krásným. Samotný soud byl prý ale čistá deprese: „Měla jsem takovou zkušenost se soudkyní, že jsem musela na terapie. Nemohla jsem spát. Bylo to hrozné,“ svěřila se.

K soudkyni dodnes nechová nic než odtažitost a despekt: „Když se jí bojí i dospělí, jak se asi cítí malé dítě? Jediné, co mohu udělat, je, že o tom budu mluvit. A říkat to pořád dokola. Protože osvěta může zabránit tomu, aby někdo další musel zažít to, co já,“ prohlásila.

Nejedná se přitom o nějaký smyšlený problém, Eva dodává, že si kvůli bezvýchodné situaci u soudu sáhla na život její kamarádka: „Žena z mé rodiny si vzala život, protože se cítila naprosto bezmocná a opuštěná soudním systémem. Stalo se to asi před rokem. A dodnes se s tím neumím smířit,“ přiznala smutně.

„Nikdo jsme netušili, že je to takhle těžké. Nikdy o tom nemluvila. A pak už bylo pozdě,“ vzpomínala. A takový případ prý není ojedinělý, když už zoufalý člověk nevidí jiné východisko.