Luxus v ohrožení: Dokonalé fejky kabelek ovládly trh. Neodhalí je ani prodavač z butiku

21. 7. 2025 – 16:51 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Padělky luxusních kabelek | zdroj: AI DALL-e

Jsou stejně krásné, luxusní a téměř identické s originálem. Nová vlna superpadělků kabelek dobývá svět módy a boří hranice mezi tím, co je pravé a co ne. A co je nejhorší – mladí lidé si je zamilovali.