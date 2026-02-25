Lékaři přepsali dějiny medicíny: narodil se první chlapec z dělohy zemřelé dárkyně
25. 2. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ještě před pár lety jí lékaři řekli, že nikdy nebude mít vlastní dítě. Dnes drží Grace Bellová v náručí malého Huga – prvního chlapce ve Velké Británii narozeného díky děloze transplantované od zemřelé dárkyně. Příběh, který zní jako zázrak, přepisuje dějiny moderní medicíny.
Ve Spojeném království se odehrál příběh, který ještě před několika lety zněl jako sci-fi. Mladá žena, které lékaři v šestnácti letech řekli, že nikdy nebude moci donosit vlastní dítě, dnes drží v náručí zdravého syna. Malý Hugo Powell se stal prvním dítětem v Británii, které se narodilo díky děloze transplantované od zemřelé dárkyně. Za jeho příchodem na svět stojí roky vědecké práce, odvaha lékařů i obrovská lidská velkorysost rodiny anonymní dárkyně.
Grace Bellová, které je dnes přes třicet let, se narodila se vzácným syndromem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Tento stav postihuje přibližně jednu z pěti tisíc žen ve Spojeném království a znamená, že dívka nemá vyvinutou dělohu. Má sice normální vaječníky, ale nemůže menstruovat ani odnosit dítě. Když se Grace jako dospívající dozvěděla svou diagnózu, její představy o budoucí rodině se zhroutily. Jedinou možností bylo náhradní mateřství nebo riskantní a dlouho experimentální transplantace dělohy.
Zlom přišel v červnu 2024. V nemocnici The Churchill Hospital v Oxfordu podstoupila Grace desetihodinovou operaci, při níž jí lékaři transplantovali dělohu od zemřelé dárkyně. Šlo o mimořádně složitý zákrok, na kterém se podílel rozsáhlý tým chirurgů, anesteziologů i specialistů na transplantace. Operace byla součástí britské klinické studie, která má ověřit, zda se tento postup může stát běžnou a schválenou léčbou.
O několik měsíců později následovala léčba metodou IVF a přenos embrya na klinice The Lister Fertility Clinic v Londýně. Když test potvrdil těhotenství, začala další etapa napětí, kontrol a obav. Transplantovaná děloha totiž znamená celoživotní riziko odmítnutí orgánu a nutnost užívat silné imunosupresivní léky. Každý týden těhotenství byl malým vítězstvím.
Hugo se narodil těsně před Vánocemi 2025 v nemocnici Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital v západním Londýně. Vážil přes tři kilogramy a podle lékařů byl zcela zdravý. Pro Grace to byl okamžik, který si prý ještě dlouho nedokázala plně uvědomit. Ráno po porodu se probudila, podívala se na synovu tvář a měla pocit, že se musí probudit ze sna.
Průlom, který mění pravidla hry
Hugovo narození je prvním úspěšným porodem v Británii po transplantaci dělohy od zemřelé dárkyně. V celé Evropě se takových případů odehrály jen jednotky. Celosvětově bylo provedeno více než sto transplantací dělohy a narodilo se přes sedmdesát zdravých dětí. Přibližně třetina transplantací využívá orgány od zemřelých dárkyň, zbytek od žijících příbuzných.
V Británii už byly provedeny tři transplantace v rámci výzkumného programu a dalších pět zákroků od blízkých příbuzných je naplánováno. Na začátku roku 2025 se ve stejné londýnské nemocnici narodila také holčička Amy, jejíž matka přijala dělohu od své sestry. Lékařský tým tak slaví už druhý mimořádný úspěch během krátké doby.
Výzkum transplantací dělohy vede více než 25 let profesor Richard Smith z Imperial College Healthcare NHS Trust. Právě on stál u zrodu celého britského programu a byl přítomen i u Hugova porodu. Podle něj je tento okamžik vyvrcholením dlouhé cesty plné překážek, pochybností i naděje.
Naděje pro tisíce žen
Transplantace dělohy není běžným dárcovstvím orgánů. Děloha není zahrnuta do standardního souhlasu s darováním, a rodiny potenciálních dárkyň musí být o jejím darování požádány zvlášť. V případě Grace sehrála zásadní roli rodina anonymní ženy, která kromě dělohy darovala také dalších pět orgánů a pomohla čtyřem dalším lidem. Její rodiče hovoří o hlubokém smutku ze ztráty dcery, ale zároveň o hrdosti na odkaz, který po sobě zanechala.
Dítě narozené z transplantované dělohy nemá s dárkyní žádnou genetickou vazbu. Genetická informace pochází výhradně od biologických rodičů. Transplantovaná děloha je pouze prostředím, které umožní vývoj plodu. Grace a její partner Steve Powell zvažují, že by v budoucnu mohli mít ještě jedno dítě. Poté lékaři transplantovanou dělohu odstraní, aby Grace nemusela doživotně užívat silné léky potlačující imunitu.
Příběh malého Huga je víc než jen osobní štěstí jedné rodiny. Je to důkaz, že medicína dokáže posouvat hranice a měnit osudy lidí, kteří ještě před pár lety neměli žádnou naději. Pro tisíce dívek a žen, kterým lékaři oznámili, že se narodily bez dělohy, dnes svítí nové světlo. To, co bylo kdysi nemožné, se stává realitou. A v náručí jedné britské maminky dnes dýchá živý důkaz této proměny.