Dnes je neděle 23. listopadu 2025., Svátek má Klement
V Olomouci se porouchalo vyhlídkové kolo, uvízlé lidi z něj evakuovali hasiči

23. 11. 2025 – 6:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Olomouci se porouchalo vyhlídkové kolo, uvízlé lidi z něj evakuovali hasiči
zdroj: Profimedia
V centru Olomouce se dnes večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí.

Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli z atrakce na zem, aby v chladných kabinách nemuseli čekat na odstranění závady. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Petr Běhal. Všichni návštěvníci, kteří na kole uvízli, jsou v pořádku, řekla Deníku Monika Řehulková ze společnosti Kulturní Olomouc, která Vánoční trhy pořádá.

Vyhlídkové kolo, které je součástí vánočních trhů, se kvůli technické poruše přestalo točit. "Uvízlo na něm zhruba 34 osob. Část byla evakuována před naším příjezdem, 18 lidí jsme zachránili s pomocí výškové techniky a postupně je dostali dolů do bezpečí," uvedl Běhal. Hasiči při evakuaci lidí z kola použili automobilový žebřík s košem a výškovou plošinu.

Příčinou zastavení kola byla podle Řehulkové zřejmě závada na elektrickém vedení. V neděli by se podle ní mohlo kolo znovu rozjet.

Tagy:
zábava hasiči Olomouc Vánoce ČR
Zdroje:
ČTK

