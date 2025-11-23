Leoš Mareš vysvětlil poničený Rolls Royce za deset milionů: Za všechno může dcera
23. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Známý moderátor se nakonec nestal terčem vandalů, jak se zprvu zdálo.
Vypadalo to, že si nekalé živly či vandalové smlsli na luxusním vozu slavného moderátora Leoše Mareše: Internetem prolétla fotka jeho překrásného běloskvoucího Rolls Royce v nezáviděníhodné situaci.
Vůz měl jasně nasazenou botičku od policie a ještě přelepené boční okno, což jednoznačně vypadalo, jako že ho někdo prostě rozbil.
Aféra má nicméně docela nečekanou dohru. Nic se totiž ve skutečnosti nestalo, jak nyní vysvětlil sám Leoš.
„Když jsme přijeli do Pařížské, dostala se dcera k ovládání okének, sjela si ho a volala: Ahoj, tati,“ vyprávěl v rádiu.
„Už jsme ale vystupovali, vyndávali jsme věci z kufru a říkám, že musím potom vytáhnout to její okýnko a nesmím na to zapomenout…“ naznačil moderátor.
A ano, správně, jasně že na okno nakonec zapomněl a odešel od otevřeného auta.
„Šel ale kolem nějaký všímavý člověk a zavolal policii, aby auto zajistili. A ti měli strach, aby ho někdo nevykradl, tak ho zalepili igelitem, a aby s ním někdo neodjel, tak tam dali ještě botičku,“ pokračuje Mareš ve vyprávění.
Když se pak k autu vrátil, policisté botičku zase zdarma sundali, protože Mareš neporušil žádný předpis.
„Ti strážníci tentokrát opravdu pomohli a chránili,“ vysekl slavný moderátor poklonu na závěr.
