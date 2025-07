V Německu provedli razii u bývalého Zelenského spolupracovníka Šurmy

31. 7. 2025 – 18:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Německá policie provedla předminulý týden razii v bavorském bydlišti bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval časopis Der Spiegel. Bývalého zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Rostyslava Šurmu odvolal prezident z funkce loni v září.

Německá policie razii v domě u Starnberského jezera provedla už 15. července. Učinila tak na žádost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU), který aktuálně stojí společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) v centru pozornosti. Nedávno schválený zákon obě instituce totiž podřizoval generálnímu prokurátorovi, kterého jmenuje hlava státu. Po protestech v ulicích ukrajinských měst i kritice ze zahraničí včetně Česka ukrajinský parlament dnes schválil zákon, který nezávislost uvedených úřadů obnovuje.

Jednačtyřicetiletý Šurma byl v ukrajinské prezidentské kanceláři zodpovědný za hospodářské otázky. Ve funkci byl od listopadu 2021 do loňského září. Po propuštění se usadil s rodinou ve Starnbergu jižně od Mnichova. V minulosti odmítal jakékoli pochybení ve funkci. Časopis Der Spiegel s odvoláním na ukrajinskou protikorupční aktivistu Darju Kaleňukovou uvedl, že Šurmův případ byl jedním z důvodů, proč Zelenskyj kontroverzní zákon 22. července podepsal.

Zařazení protikorupčních orgánů pod dohled generálního prokurátora vyvolalo obavy, že by se vláda mohla vměšovat do vyšetřování a potenciálně chránit své příznivce. Boj proti zakořeněné korupci je klíčový pro snahy Ukrajiny o vstup do EU a zachování přístupu k miliardám životně důležité západní pomoci. Je to také úsilí, které se těší široké podpoře veřejnosti.