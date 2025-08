Další hyena! Krampola před smrtí využil léčitel: Nasliboval hory doly a herec platil

1. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený herec odcházel ze světa prakticky na mizině. Zážitků měl ale zato plné hrsti.

Najdou se mezi lidmi bohužel tací, kterým není nic svaté a snaží se parazitovat na strachu, využít utrpení, přiživit se na obavách. Stačí vzpomenout třeba na Aničku a jejího prodavače léčivých medů, sklenička za několik tisíc.

Nájezdy podobných existencí bohužel nejsou žádnou vzácností a neunikl jim ani nedávno zesnulý Jiří Krampol.

„Víceméně se kolem něj motalo plno podivných lidí a co měl, to rozdal. Přisál se na něj taky nějaký léčitel, který mu, nemocnému chudákovi se strachem ze smrti, sliboval, jak ho ze všeho dostane. Nasypal do něj spousty peněz. A to se ještě ten člověk nedávno měl drzost ozvat, že Jirka má nedoplatek asi čtyřicet tisíc. Považovala jsem ho za parazita,“ popsala pro eXtra.cz hercova dobrá kamarádka.

Nestoudný léčitel ale se svým vymáháním dluhu dost možná přijde zkrátka i proto, že zkrátka nebude z čeho brát. Jiří totiž odešel na věčnost jen s minimem prostředků.

„Žil jsem si jako v pohádce. A taky jsem hodně utrácel. Ostatně manželka Hanička taky. Statisíce létaly vzduchem,“ přiznal nedávno.

„Vydělal jsem opravdu dost peněz, to přiznávám. Ale do hrobu si je nevezmu. V podstatě všechno jsem to investoval do cestování. Byli jsme snad všude, kde si to jde představit. O prachy člověk může přijít, ale zážitky mi nikdo už nikdy nevezme,“ popsal jasnou filozofii.

„Nic nemám, všechno jsem utratil,“ zakončil prostě.

A nemá snad pravdu? K čemu schraňovat peníze a nic nezažít?

Jisté nejasnosti ještě obestírají osud Jiřího auta, které získal napůl nedobrovolně: Když totiž před deseti lety prodal dům, dostal za něj nějakých sedm milionů. Peníze svěřil blízkému příteli, který je bez ptaní investoval:

„Ten dobrák se rozhodl tu částku investovat tak, že nakoupil snad jedno nebo dvě porsche, to nevím přesně. A když pak po čase Jirka ty prachy chtěl, dostal místo nich auťák. Hodně ho to překvapilo. Patrně se stane součástí dědictví,“ uvedla hercova kamarádka.

Jiný zdroj ale tvrdí, že Jiří nakonec se stihl zbavit i auta. Zadarmo: „Někomu ho daroval.“