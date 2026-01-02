V IKEM loni lékaři transplantovali 592 orgánů, více ledvin a méně srdcí
2. 1. 2026 – 17:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) loni transplantovali 592 orgánů od 191 dárců.
Ledvinu dostalo nejvíce lidí v historii institutu, a to 319 od zemřelých a 22 od žijících dárců, uvedl IKEM v dnešní tiskové zprávě. Meziročně o čtyři méně naopak bylo transplantovaných srdcí, o tři méně jater a slinivek. Celostátní statistiku za loňský rok Koordinační středisko transplantací (KST) zatím nezveřejnilo.
Nejvyšší byl pro IKEM také počet dárců, od kterých orgány pro pacienty pocházely. Srdce voperovali kardiochirurgové v 57 případech, játra ve 150 případech a slinivku břišní v 37 případech. Nové tenké střevo dostali dva pacienti a Langerhansovy ostrůvky, buňky ze slinivky, se v laboratoři pro nemocné separovaly pětkrát.
Počet lidí žijících s transplantovanou ledvinou roste o stovky za rok, střední doba funkce tohoto transplantovaného orgánu je kolem 20 let. "Mnoho dárců pocházelo z dárcovských nemocnic, více než v předchozích letech bylo i těch, u kterých došlo k nezvratné zástavě oběhu. Jejich počet byl oproti roku 2024 dvojnásobný," uvedl přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický.
Štěp jater loni v IKEM voperovali chirurgové ve 150 případech, z toho 12 příjemcům daroval orgán příbuzný. Mezi nimi byla pětidenní dívka, nejmladší pacient v historii IKEM, která v době výkonu vážila 3,5 kilogramu.
Transplantace vlastních buněk slinivky, takzvaných Langerhansových ostrůvků, může u některých pacientů předejít vzniku cukrovky. "U pacientů s nutností odstranění celé slinivky, například pro opakované záněty, je možno autotransplantací předejít vzniku cukrovky prvního typu s nutností injekčního podávání inzulinu," vysvětlil přednosta Centra diabetologie Martin Haluzík.
Transplantační program v Česku je založený především na orgánech od zemřelých dárců, kteří jsou vytipováváni v nemocnicích po celém Česku. "Díky profesionalitě a výborné spolupráci lékařů a sester intenzivní péče dárcovských nemocnic, kteří o možných dárcích informují, pečují o ně, komunikují s pozůstalými, bylo provedeno v roce 2025 celkem 191 odběrů a zachráněno mnoho lidských životů," uvedla dárcovská konzultantka Eva Pokorná z Odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů IKEM. O rok dříve bylo dárců 156.
V roce 2024 bylo v ČR transplantováno 952 orgánů, což bylo nejvíc od od prvního voperování orgánu od dárce v roce 1961. Naopak nejméně od roku 2011 bylo na konci roku čekajících na transplantaci, na čekací listině bylo zapsáno 923 lidí. Loňská kompletní čísla zatím zveřejněna nebyla, do konce listopadu bylo podle KST transplantováno 894 orgánů. Čekajících na transplantace bylo v prosinci 804, nejčastěji potřebovali ledvinu.
Počty transplantovaných orgánů v IKEM:
|
Rok
|
2025
|
2024
|
Celkový počet transplantovaných ledvin
|
341
|
308
|
Ledviny od žijících dárců
|
22
|
28
|
Ledviny od zemřelých dárců
|
319
|
280
|
Srdce
|
57
|
61
|
Celkový počet transplantovaných jater
|
150
|
153
|
Játra od žijících dárců
|
12
|
10
|
Játra od zemřelých dárců
|
138
|
137
|
Celkový počet transplantovaných slinivek
|
37
|
40
|
Langerhansovy ostrůvky
|
5
|
-
|
Tenké střevo
|
2
|
2
|
Celkem transplantovaných orgánů v IKEM
|
592
|
564
zdroj: IKEM (2025), Koordinační středisko transplantací (2024)