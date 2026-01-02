ODS chce ve Sněmovně projednat Okamurovy výroky, podpoří jeho odvolání
2. 1. 2026 – 16:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční ODS chce ve Sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy komory Tomia Okamury (SPD).
Obsah proslovu označilo předsednictvo strany ve svém usnesení za nepřijatelný a vyzvalo vládu ANO, SPD a Motoristů, aby se od něj jasně distancovala. Občanští demokraté dnes uvedli, že podpoří i návrh na odvolání Okamury z čela komory. Okamurovo vystoupení kritizují i další opoziční strany. Jeho vyjádření ČTK shání.
Okamura se v projevu vymezoval mimo jiné proti poskytování zbraní Ukrajině. Jeho slova proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu označil za nedůstojná a naprosto nepřijatelná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. "ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání," uvedlo dnes předsednictvo ODS.
Podle ODS je projev ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení. "Vyjádření o třetí světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje ČR," uvedla ODS. Také urážka šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou Okamura označil za nepříčetnou, je podle ODS od významného ústavního činitele nepřijatelná. Kabinet by se měl od výroků distancovat, protože nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku, míní strana.
Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan na síti X napsal, že Okamurovy odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a ostudou celého Česka. "Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že Sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou," uvedl.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek hovoří v souvislosti s projevem o "kýblu ruské nenávisti". Takové chování by neměl tolerovat žádný demokratický poslanec, míní. "Jde to proti všem zájmům ČR - je to čistě ruská propaganda. Vzpamatujte se už, proboha," vzkázal koaličním poslancům.
Okamura se v projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k "udržování naprosto nesmyslné války", uvedl. "Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce," řekl.
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi. "Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," vyjádřil se ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. "Ať si kradou, ale už ne z našeho," dodal.