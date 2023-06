V Evropě se šíří nemoci přenášené komáry, prý kvůli klimatickým změnám

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes varovalo před rostoucím nebezpečím šíření nemocí přenášených komáry v Evropě. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám může na evropském kontinentu výrazně stoupnout počet místních přenosů horečky dengue, chikungunya, zika či západonilské horečky, uvedla zmíněná zdravotnická agentura Evropské unie.

Evropa nyní zažívá častější a intenzivnější vlny veder a záplav, léta jsou delší a teplejší, což vytváří příznivější podmínky pro invazní druhy komárů, jako je komár tropický (nazývaný též komár egyptský) a komár tygrovaný, uvedlo ECDC sídlící ve Stockholmu.

Komár tygrovaný původem z jihovýchodní Asie, který přenáší na člověka virus horečky dengue a chikungunya, virus žluté zimnice či virus zika, se podle ECDC rozšiřuje čím dál tím více na sever a na západ Evropy. Před deseti lety se tento komár vyskytoval v osmi evropských zemích, letos již ve 13.

Komár tropický, který je rovněž přenašečem zmíněných nemocí, se usadil v roce 2022 na Kypru a i on by se brzy mohl objevit v dalších evropských zemích, uvedlo ECDC.

„Pokud to bude pokračovat, můžeme očekávat více případů a možná i úmrtí na nemoci, jako jsou dengue, chikungunya či západonilská horečka,“ řekla šéfka ECDC Andrea Ammonová na dnešní tiskové konferenci. „Dříve si Evropané tyto nemoci přiváželi z cest do zahraničí, nyní ale registrujeme místní přenosy,“ dodala.

Podle Ammonové je zapotřebí soustředit se na způsoby kontroly populace komárů, zvýšit dohled a uplatňovat ochranná opatření. K ochraně by lidé měli používat při spaní moskytiéry nebo spát v klimatizovaných uzavřených místnostech, měli by nosit oblečení zakrývající většinu těla a používat repelenty.

V loňském roce evropské země zaznamenaly téměř stejně lokálních nákaz horečky dengue jako za předchozích 11 let, uvedlo ECDC. V roce 2022 se horečkou dengue infikovalo v Evropě 71 lidí, zatímco v letech 2010 až 2021 bylo infikovaných celkem 74. Velká část loňských nákaz byla zaznamenána ve Francii.

Obdobné varování před nemocemi přenášenými komáry vydala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta ve středu uvedla, že se celosvětově připravuje na zvýšení šíření virových onemocnění, jako jsou horečka dengue, zika a chikungunya, a to v důsledku klimatického jevu El Niňo. Ten by podle expertů mohl vyvolat extrémní projevy počasí včetně rekordních veder a záplav.

Nemoc dengue se projevuje vysokou teplotou, bolestmi kloubů a nevolností a její krvácivá forma může být smrtelná. Horečka zika se kromě vysokých teplot projevuje také vyrážkou a bolestí hlavy i kloubů. Zika obvykle nevyžaduje hospitalizaci. Hlavními projevy onemocnění onemocnění chikungunya jsou horečka, silné bolesti kloubů, hlavy a svalů.