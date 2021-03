V dubnu bude v ČR vakcína Johnson & Johnson. Babiš chce opatření aspoň do Velikonoc

Vakcíny od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka dorazí, bude to až 40 000 dávek. Poslancům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Uvedl to v souvislosti s úterním vyjádřením premiéra Andreje Babiše, že vakcína od americké firmy dodána v příštím měsíci do Česka nebude.

„Bylo včera (úterý) tady nějaké nedorozumění o tom, že ta vakcína do ČR v dubnu nepřijde. Naštěstí se to nepotvrdilo. Je to tak, že přijde, ale v menším množství. Bude se jednat o zhruba 30 000 až 40 000 dávek balení v dubnu,“ uvedl ministr. Podle něj je ale stále možné, že bude dodáno za čtvrtletí všech 150 000 původně předpokládaných dávek. Zpravodajství Šetření NKÚ: Stát nakupoval ochranné pomůcky chaoticky, podcenil přípravy na krize Babiš rozhlasové stanici Frekvence 1 v úterý řekl, že vakcínu Johnson & Johnson v dubnu dodána nebude. „Bohužel, v dubnu ji nedostaneme, nikde nebude,“ uvedl ministerský předseda. Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson měla být podle původních vyjádření Blatného dodávána do Evropské unie od 16. dubna. Do unie měly směřovat celkem tři miliony dávek, v květnu 13 milionů a v červnu 39 milionů. Česko má objednány dva miliony dávek této jednodávkové vakcíny, kterou mají aplikovat praktičtí lékaři. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zhruba před dvěma týdny doporučila podmínečnou registraci vakcíny Johnson & Johnson v zemích EU. V unii je už povoleno použití vakcín proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Počítá se také s dodávkami od firem CureVac nebo Sanofi. Většina unijních států se nyní potýká s nedostatkem vakcín. Britsko-švédská společnost AstraZeneca již dříve uvedla, že v prvním čtvrtletí tohoto roku dodá asi třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek. Dodávky hodlá výrazně omezit i ve druhém kvartálu. Také Johnson & Johnson dodá podle evropských médií během dubna méně vakcín, než se původně předpokládalo, a jejich doručení posune na květen a červen. Babiš: Opatření minimálně do Velikonoc Česko by v opatřeních proti šíření koronaviru mělo podle premiéra Andreje Babiše pokračovat minimálně do Velikonoc, aby se ulevilo nemocnicím a nepřišla další vlna. ČTK v komentáři k dnešnímu jednání s lídry sněmovní opozice premiér dál napsal, že ho ho přístup opozice mrzí. Předsedové opozičních stran po schůzce vládu kritizovali za nekoncepční přístup a absenci plánu rozvolnění. Pokud vše půjde jako dosud, vláda během Velikonoc navrhne první změny, které zmírní opatření proti koronaviru, uvedl k dnešnímu jednání s opozicí ministr zdravotnictví Jan Blatný. K žádosti menšinového kabinetu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů se Sněmovna vysloví v pátek, vláda zatím podporu dojednanou nemá. „Opozice se prostě dohodnout nechce. Dvě hodiny jsme jim předkládali argumenty, odpovídali na jejich otázky, vysvětlovali, proč si ještě nemůže dovolit rozvolňovat, vše marné. Scházejí se s námi jen kvůli tomu, aby si pak mohli udělat tiskovku. Mrzí mě to, protože se nám povedlo epidemii přibrzdit, jdeme správným směrem, minimálně do Velikonoc bychom ale ještě měli pokračovat, aby se ulevilo nemocnicím a nepřišla další vlna,“ uvedl Babiš. Zpravodajství Očkování chronicky nemocných: Pacienti budou dostávat kódy od praktických lékařů Podle lídrů Spolu, STAN a Pirátů nemá kabinet jiný plán, než je současné uzavření země. Proti prodloužení nouzového stavu se podle svých lídrů postaví pravděpodobně většina koalice Spolu či KSČM a SPD. Lidovečtí poslanci se podle svého předsedy Mariana Jurečky sejdou ještě během dnešního odpoledne. Během dnešního jednání podle něj nezazněl žádný argument, který by podpořil, že pokračování stavu nouze je smysluplný krok. Piráti a STAN se rozhodnou až v pátek, mimo jiné na základě aktuálních dat. Podle Blatného data, která předal opozici, jasně dokazují, že nastavená opatření fungují. Poukázal na pokles počtu případů nákazy. „I proto by bylo dobré tato opatření - jakkoliv chápu, že jsou v mnohém limitující a nepříjemná - udržet minimálně do Velikonoc včetně. Už v jejich průběhu, pokud vše půjde jako doposud, navrhneme první změny, které zmírní stávající opatření,“ dodal. Blatný odmítá rozvolňovat v situaci, kdy jsou nemocnice stále plné a zaplňují je lidé v nižším věku. Žádost poslancům, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil až 27. dubna, vláda schválila v pondělí. Nouzový stav by tak v Česku trval nepřetržitě víc než půl roku. Mohlo by vás zajímat Česká vláda mohla objednat od EU více vakcín, ale rozhodla se ušetřit

