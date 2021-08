V červnu se dařilo průmyslu a stavebnictví. Obchod s cizinou naopak zaostával

Průmyslová a stavební výroba vykázaly v červnu proti předchozímu roku opět lepší výsledky. Výsledek zahraničního obchodu Česka byl v červnu meziročně horší.

Stavebnictví dokonce meziroční růst zrychlilo na 7,9 procenta z květnových 5,8 procenta, růst produkce v průmyslu zpomalil na 11,4 procenta z 25,3 procenta. Vedle toho výsledek zahraničního obchodu Česka byl v červnu meziročně horší o 40,9 miliardy korun. Kvůli pomaleji rostoucímu vývozu skončil po 12 měsících, kdy byl v přebytku, ve schodku 6,9 miliardy korun. Vyplynulo to z dnes zveřejněných informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Stavebnictví meziročně vzrostlo

Podle odborníků, které oslovila ČTK, je pro stavebnictví výhodou dostatečná zásoba práce. Naopak dolů ho tlačí nedostatek pracovníků a stavebních materiálů, které kvůli tomu výrazně zdražily. Také průmysl musí řešit vysoké ceny vstupů a nedostatek pracovníků, vedle toho se však stále více musí vypořádávat s problémy v dodávkách dílů. Nedostatek zdrojů a surovin negativně ovlivňuje podle analytiků i vývoz zboží z ČR, ačkoli zakázek přibývá.

Stavebnictví v červnu meziročně vzrostlo nejvíce od dubna 2019. O něco lépe si vedlo pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů a které si v červnu polepšilo meziročně o 8,3 procenta. Produkce inženýrského stavebnictví, zahrnující třeba stavby silnic a železnic, vzrostla o 6,9 procenta. Meziměsíčně se stavební výroba nezměnila.

„Stavebnictví za červen vyslalo neutrální signál, když produkce meziměsíčně stagnovala. Obecně je výsledek stavebnictví za první polovinu roku relativně příznivý a indikuje pro letošek růst stavební produkce kolem čtyř procent, což je s ohledem na předchozí ekonomický šok příznivý vývoj,“ uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka.

Od loňského jara, kdy začala v ČR epidemie koronaviru, stavebnictví vytrvale oslabovalo a v několika měsících loňského i letošního roku se meziročně propadlo i o více než deset procent. Letos by tak mělo podle oslovených odborníků vzrůst v jednotkách procent. Podle generálního ředitele prodejce stavebnin Xella pro ČR a Slovensko Petera Markoviče je české stavebnictví silný a robustní sektor, cesta na předcovidové úrovně ale bude dlouhá.

Hodnota nových zakázek v průmyslu byla v červnu meziročně vyšší o 22,8 procenta. V případě automobilového průmyslu byly zakázky vyšší o 18 procent, ve slévárenství a hutním zpracování kovů se zvedly téměř dvojnásobně, výroba kovových konstrukcí zaznamenala růst bezmála o třetiny. Meziroční pokles zakázek eviduje výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, menší zájem je rovněž o farmaceutické produkty a oděvy.

Podle ČSÚ ale výrobu v průmyslu dál ovlivňuje epidemie koronaviru, přičemž meziměsíčně se průmyslová výroba zvýšila o procento. Druhý měsíc v řadě se ale snížila výroba aut, podobně jako jiná odvětví ji brzdí nedostatek zdrojů a růst cen.

I přes problémy, se kterými se průmysl musí vypořádávat, letos vzroste podle odhadu analytiků dvouciferným tempem. Táhnout by ho měla stoupající domácí i zahraniční poptávka. „Výsledek za červen je sice dobrou zprávou, ale v datech je evidentní negativní působení chybějících komponent do výroby, a to zejména v automobilovém průmyslu,“ uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka. Potíže v subdodávkách přetrvají podle něj i v dalších měsících a budou omezovat výkon průmyslu.

Zahraničí obchod zaostal za očekáváním

Naproti tomu červnový zahraniční obchod výrazně zaostal za očekáváním analytiků. Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura byl jejich odhad k bilanci obchodování Česka s cizinou daleko v plusových hodnotách.

Pohoršila si především kvůli zvýšenému dovozu, zejména v případě aut, ropy a plynu, základních kovů nebo chemie. Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal připomněl, že české vývozce druhý měsíc za sebou navíc trápí nedostatek zdrojů a surovin. Pokračuje tak podle něj nepříznivá situace, kdy podniky mají zvýšený a někdy až rekordní počet poptávek, případně zakázek, ale nedokážou je uskutečnit.

Export v červnu meziročně stoupl o 13,2 procenta na 343,9 miliardy Kč, zatímco dovoz o 30,1 procenta na 350,8 miliardy. Poura ale považuje takto vysoký růst importu jen za dočasný.