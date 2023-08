V čele snahy vlivných investorů vybudovat v Kalifornii město snů stojí podle NYT Čech

Skupina prominentních investorů ze Silicon Valley financuje skupování pozemků uprostřed amerického státu Kalifornie s cílem vybudovat na nich nové město. V čele projektu stojí 36letý Čech Jan Šrámek. Napsal to deník The New York Times (NYT), který zjistil podrobnosti o iniciativě dlouho opředené tajemstvím. Podle listu na ni miliardáři vynaložili už asi 900 milionů dolarů (skoro 20 miliard korun).

Projekt má podporu jmen jako Reid Hoffman, který spoluzakládal portál LinkedIn, Patricka a Johna Collisonových, kteří založili platební společnost Stripe, nebo investorů Marca Adreessena a Michaela Moritze, uvádí NYT. Jejich příspěvky v posledních letech financují nákupy nezastavěných parcel v kalifornském okrese Solano, kde chce skupina vytvořit jakési „město snů“ kombinující inovativní politické a urbanistické koncepty. Nákupy provádí společnost Flannery Associates, která tyto plány veřejně nedeklarovala. „Flannery je myšlenkou 36letého Jana Šrámka, někdejšího investora v Goldman Sachs, který si v tichosti získal přízeň některých z největších jmen technologického sektoru,“ napsal v prvotním článku na toto téma NYT s odvoláním na interní plány a informované zdroje. V navazujícím úterním textu uvádí, že Šrámek zjištění odmítl komentovat. Šrámek podle amerického deníku vyrůstal v Dřevohosticích v Olomouckém kraji. Jeho jméno se v zahraničních médiích objevilo v roce 2009, když jej list Financial News během jeho angažmá v Goldman Sachs zařadil mezi 100 vycházejících hvězd světového finančnictví. Ve věku 22 let se Šrámek stal nejmladším kandidátem, jaký se kdy do výběru dostal. O rok a půl později banku Goldman Sachs podle Financial News opustil. Projekt výstavby nového města v Kalifornii se podle zjištění deníku NYT chystá nejméně od roku 2017. Miliardář Moritz tehdy oslovil potenciálního investora s tím, zda by se nechtěl do nevšední iniciativy zapojit. „Od té doby společnost s názvem Flannery Associates nakupuje velké parcely v převážně zemědělské oblasti 100 kilometrů severovýchodně od San Franciska... Flannery učinila nabídky každému majiteli půdy na míle daleko a zaplatila násobky tržní ceny, ať už byla půda nabízená k prodeji, či nikoli,“ uvádí newyorský deník. Představa o vybudování futuristického města je motivem, který je v nejvyšších kruzích Silicon Valley přítomný dlouhodobě, zatím však tyto úvahy nikdy nebyly realizovány. Před několika lety investoval do projektu tohoto typu i spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel, kterého Šrámek podle některých médií v mládí řadil mezi své vzory. Agentura Bloomberg ve středečním komentáři připomíná další podobné iniciativy z posledních let. Dceřiná společnost Googlu s názvem Sidewalk Labs například plánovala transformovat část kanadského Toronta v „zásadně udržitelnější a cenově dostupnější komunitu“ za pomoci „inovací v technologiích a urbanismu“. Nakonec však myšlenku v roce 2020 opustila za vlny nevole, píše Bloomberg. Mohlo by vás zajímat Ve Švédsku vyroste největší dřevěné město na světě

Saúdské utopické město Neom může být naopak dystopickou noční můrou

Sultánův dar chudým: V Ománu vyroste luxusní město