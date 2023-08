Ukrajinské zbraně mají dosah 700 km, tvrdí Zelenskyj; Kuleba chce po EU další zbraně a munici

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že si na dnešní poradě vyslechl hlášení ministerstva strategického průmyslu o úspěšném uplatnění ukrajinských zbraní dalekého dosahu. Ukrajinci podle něj zasáhli cíl vzdálený 700 kilometrů. Zpravodajský server Meduza ale poznamenal, že Zelenskyj neuvedl žádné podrobnosti, není tedy zcela jasné, jaký cíl měl na mysli.

Portál ale současně připomněl, že v noci na středu 30. srpna bezpilotní letadla zaútočila na letiště v Pskově, které leží přibližně 700 kilometrů od Ukrajiny. Drony podle ukrajinské rozvědky zničily čtyři vojenská transportní letadla Il-76, další dvě letadla poškodily. Poškozené letouny jsou podle Meduzy vidět na satelitních snímcích.

Agentura Unian v souvislosti se Zelenského vyjádřením připomněla, že ukrajinské státní a soukromé zbrojovky vyrábějí vojenskou techniku, zbraně a munici. Tajemník bezpečnostní rady Oleksij Danilov už dříve oznámil, že ukrajinské ozbrojené síly zničily vypouštěcí zařízení raket systému protivzdušné obrany S-400 na anektovaném Krymu za „pomoci nové moderní ukrajinské rakety“. V médiích tehdy zazněly dohady o ukrajinské střele Neptun, které se také připisuje potopení ruského křižníku Moskva.

Doletem v řádu stovek kilometrů se podle expertů také vyznačují někdejší průzkumné drony Tu-141 Striž sovětské konstrukce a protiletecké rakety S-200 rovněž sovětské konstrukce, které Ukrajinci dokázali upravit k útokům proti pozemním cílům.

Už na konci loňského roku Ukrajinci podle ruských úřadů použili přebudované striže k náletům na vzdálenější základny ruských strategických bombardérů používaných při útocích na Ukrajinu. Tyto drony loni v prosinci podle informací ze sociálních sítí poškodily dva bombardéry Tu-95 na základně Engels u Saratova a cisternu a bombardér Tu-22M3 na letišti Ďagilevo u Rjazaně. Kyjev se k útokům oficiálně nepřihlásil, ukrajinští představitelé ale v komentářích naznačovali, že za nimi stojí Ukrajina.

Na letišti v Pskově je rozmístěn 334. vojenský transportní letecký pluk, který je součástí 76. výsadkové divize. Vojáci z pskovské divize se zúčastnili invaze na Ukrajinu, včetně okupace města Buča v Kyjevské oblasti, dodala Meduza.

Buča se po osvobození stala symbolem válečných zvěrstev. Těla zavražděných civilistů ležela na ulicích, ve městě a okolí se našly masové hroby se stovkami obětí okupace. Navzdory důkazům a svědectvím Rusko popírá, že by se ruští vojáci mohli dopustit válečných zločinů. Za vyslovení takového podezření hrozí v Rusku odsouzení k dlouholetým trestům vězení za „diskreditaci“ a „šíření úmyslných lží“ o ruských ozbrojených silách.

Ukrajina na ministerské schůzce EU žádá o další dodávky zbraní a munice

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes na schůzce šéfů diplomacií zemí EU ve španělském Toledu požádal evropské státy o další dodávky zbraní a munice a ostře odsoudil všechny, kdo kritizují údajně pomalé tempo protiofenzivy. Ukrajinská armáda teď podle Kuleby potřebuje hlavně dělostřeleckou munici, obrněné vozy a tanky.

Ukrajinský ministr zahraničí by od partnerů rád získal i další systémy protivzdušné obrany kvůli ochraně koridorů v Černém moři, které se využívají pro lodě exportující obilí. Německo znovu vyzval, aby Kyjevu poskytlo střely s plochou dráhou letu Taurus. Berlín s rozhodnutím o jejich dodání váhá. „Nedává to smysl, protože by to pomohlo naší protiofenzivě a přispělo k rychlejšímu konci války,“ tvrdí Kuleba.

Velmi razantně se ukrajinský ministr vyjádřil k zaznívající kritice, že protiofenziva na východě Ukrajiny nepostupuje dost rychle. „Doporučil bych všem kritikům, aby byli zticha, přijeli na Ukrajinu a zkusili si sami osvobodit alespoň jeden čtvereční centimetr území,“ řekl. Podle něj jsou soudy o tempu postupu „plivancem do tváře ukrajinských vojáků, kteří denně obětují životy“.

Šéf ukrajinské diplomacie se obrátil i na vojensky neutrální země sedmadvacítky, tedy na Irsko a Rakousko. Ty vzhledem k neutralitě zbraně na Ukrajinu nedodávají, Kuleba je ale požádal o dodávky obrněných záchranných vozidel. Kromě toho Kuleba také vyzval, aby EU byla důslednější v boji proti obcházení protiruských sankcí. Podle něj se v Rusku zvyšuje výroba raket a dronů a využívají se při ní i součástky ze Západu, na které se sankce vztahují.

„Je naší odpovědností, abychom stále znovu přemýšleli nad tím, jak podporu Ukrajiny zefektivnit a lépe vyladit,“ řekla k tématu německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Podle ní je to potřeba navzdory faktu, že pomoc Ukrajině je nákladná. „Musíme si každý den znovu připomínat: Investujeme tím do míru v Evropě,“ dodala.

Tématem jednání ministrů zahraničí v Toledu je rovněž situace v Africe, a to v souvislosti s vojenskými puči v Nigeru a Gabonu. Českou republiku na schůzce zastupuje Jan Lipavský.