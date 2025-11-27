V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval
27. 11. 2025 – 13:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval.
Mluvčí ministerstva zahraničních věcí (MZV) Daniel Drake dnes ČTK bez dalších podrobností řekl, že úřad o případu ví a komunikuje s rodinou. Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště Ivo Savara dnes ČTK řekl, že mladík na škole studoval do třetího ročníku, poté z ní odešel. Matka kontaktovala třídní učitelku s informací, že zemřel. Podle dostupných informací ČTK jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
Škola o události informovala na facebooku po domluvě s matkou. "Minulý týden nás zasáhla smutná zpráva. Ve válce na ukrajinské frontě u Izjumu zahynul náš bývalý student kamenosochařského oboru, Jirka Kotrla. Bylo mu 27 let. Čest jeho památce," uvedla škola.
Mluvčí české diplomacie k informacím zveřejněným školou ČTK řekl, že ministerstvo o případu ví. "Komunikujeme s rodinou, ale podrobnosti sdělovat nebudeme," dodal.
Třídní učitelkou mladíka byla Karla Stránská. "Jirka mi utkvěl v paměti, byl výtvarně talentovaný, měl velký smysl pro detail, byl poctivý, dokázal s úkolem strávit moc času, šel do hloubky a vše bral vážně," řekla dnes ČTK učitelka. Učitelé na daném oboru našli jeho práce, které dělal ve třetím ročníku, a předají je matce.
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) o úmrtí muže informace nemá.
Podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice. Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka.