Má o 30 let mladší partnerku! Slavný herec na večírku: "Ani mě nějak nepostrádá"
27. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Oblíbený herec vzal na večírek svou mladičkou partnerku a prozradil, jak se mu ve vztahu daří.
Populární herec Jan Antonín Duchoslav způsobil mírné pozdvižení výběrem partnerky už před čtyřmi měsíci: Poprvé se totiž ukázal se svou novou vyvolenou koncem července.
Důvod údivu je prostý: Mezi ním a půvabnou zpěvačkou Hedvikou Peterkovou (Heather) je věkový rozdíl nějakých 30 let. Jenže co na tom nakonec sejde, když jsou oba spokojení. Láska kvete a všechno ostatní je vedlejší.
Navíc se evidentně ani nejednalo o nějaké přechodné vzplanutí, které by hned zase vyhaslo. Duchoslav totiž nedávno dorazil na charitativní večírek módní návrhářky Aleny Wilson opět s Heather po boku. Přidala se k nim ještě neteř Nikola.
A dámy se zřejmě bavily tak dobře, až si Jan připadal, že ho vlastně nikdo moc nepotřebuje: „Jsem tady s neteří Nikolou Šroubkovou a se svojí přítelkyní Hedvikou. Myslím, že se dobře baví. Ani mě moc nepostrádají,“ smál se v rozhovoru pro Expres.
S partnerkou ale jinak působili jako skvěle sehraná dvojka, až by člověk ani neřekl, že jsou spolu ani ne půlrok. Herec svou milou samozřejmě podporuje i v její tvorbě: „Můj syn otevřel klub v Benešově, taneční a hudební. Heather tam bude mít 27. listopadu koncert. Těším se na to,“ prozradil.
Plány na zimu už má také jasné: „Určitě projedu české hory, které mám rád. A zcela určitě pojedu Rakousko a Itálii,“ uvedl. Zda mu bude dělat jeho drahá společnost i tam, nezmínil. Vzhledem k tomu, jak se k sobě mají, by se ale nebylo čemu divit.