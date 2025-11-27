Dnes je čtvrtek 27. listopadu 2025., Svátek má Xenie
27. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS

Má o 30 let mladší partnerku! Slavný herec na večírku: "Ani mě nějak nepostrádá"
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbený herec vzal na večírek svou mladičkou partnerku a prozradil, jak se mu ve vztahu daří.

Populární herec Jan Antonín Duchoslav způsobil mírné pozdvižení výběrem partnerky už před čtyřmi měsíci: Poprvé se totiž ukázal se svou novou vyvolenou koncem července.

Důvod údivu je prostý: Mezi ním a půvabnou zpěvačkou Hedvikou Peterkovou (Heather) je věkový rozdíl nějakých 30 let. Jenže co na tom nakonec sejde, když jsou oba spokojení. Láska kvete a všechno ostatní je vedlejší.

Navíc se evidentně ani nejednalo o nějaké přechodné vzplanutí, které by hned zase vyhaslo. Duchoslav totiž nedávno dorazil na charitativní večírek módní návrhářky Aleny Wilson opět s Heather po boku. Přidala se k nim ještě neteř Nikola.

A dámy se zřejmě bavily tak dobře, až si Jan připadal, že ho vlastně nikdo moc nepotřebuje: Jsem tady s neteří Nikolou Šroubkovou a se svojí přítelkyní Hedvikou. Myslím, že se dobře baví. Ani mě moc nepostrádají,“ smál se v rozhovoru pro Expres

S partnerkou ale jinak působili jako skvěle sehraná dvojka, až by člověk ani neřekl, že jsou spolu ani ne půlrok. Herec svou milou samozřejmě podporuje i v její tvorbě: „Můj syn otevřel klub v Benešově, taneční a hudební. Heather tam bude mít 27. listopadu koncert. Těším se na to,“ prozradil.

Plány na zimu už má také jasné: Určitě projedu české hory, které mám rád. A zcela určitě pojedu Rakousko a Itálii,“ uvedl. Zda mu bude dělat jeho drahá společnost i tam, nezmínil. Vzhledem k tomu, jak se k sobě mají, by se ale nebylo čemu divit.

Tagy:
láska vztahy zpěvačka herec
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
