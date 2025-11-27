Neuvěřitelná vesmírná záchrana: NASA chystá manévr, který svět ještě neviděl!
27. 11. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Arizonská firma Katalyst Space Technologies se chystá na bezprecedentní zásah: během několika měsíců musí vyvinout a vyslat robotickou loď, která na oběžné dráze zachytí stárnoucí observatoř Swift a vytlačí ji zpět do bezpečné výšky. Pokud uspěje, nepůjde jen o záchranu jednoho teleskopu, ale o milník, který může změnit způsob, jakým lidstvo pečuje o své kosmické stroje.
Vesmírná observatoř Neil Gehrels Swift byla v roce 2004 symbolem technologické odvahy. Měla sledovat záblesky gama záření, nejmocnější exploze od velkého třesku, a pomoci vědcům pochopit masivní umírání hvězd, srážky neutronových hvězd a zrození černých děr. Dvacet let tak skutečně činila a stala se jedním z nejvýznamnějších nástrojů moderní astrofyziky.
Dnes je však ve smrtelném ohrožení. Její oběžná dráha klesla z původních 373 mil na nebezpečných 249 mil a každý další pokles ji vystavuje většímu aerodynamickému odporu. Swift nemá vlastní trysky, takže nemůže zpomalování atmosférou kompenzovat. Pokud NASA nezasáhne, teleskop v roce 2026 nekontrolovaně vstoupí do atmosféry a shoří. A žádná náhrada není ve vývoji. Záchrana Swiftu tak přerostla z rutinního provozního problému v závod s časem, který může definovat budoucnost celého odvětví.
Nejodvážnější servisní mise od dob raketoplánů
NASA oznámila, že pověřila arizonskou společnost Katalyst Space Technologies, aby připravila misi, která v kosmu zachytí Swift, bezpečně jej uchopí a vytlačí zpět na původní výšku. Zní to jednoduše, ale realita je mimořádně složitá: Swift nebyl navržen pro jakýkoliv servis, nemá žádné standardizované úchyty a jeho optika je tak citlivá, že nemůže byť na okamžik mířit na Slunce, Zemi ani Měsíc.
I proto mise připomíná kosmickou chirurgii. Robotická loď Katalystu bude mít tři mechanická ramena a bude operovat v prostředí, kde jediná chyba znamená konec celé observatoře. A co je ještě neuvěřitelnější: Katalyst má vše stihnout extrémně rychle. Start je naplánován na červen 2026, což je pouhých osm až devět měsíců od udělení zakázky. Pro srovnání: běžné servisní mise se připravují dva až tři roky. Katalyst proto sahá po technologii, která se používá jen zřídka – raketě Pegasus XL vypouštěné z letadla L-1011 Stargazer. Tento způsob startu umožní rychle a přesně zasáhnout dráhu Swiftu, kterou by běžné pozemní kosmodromy obtížně dosáhly.
Jakmile bude záchranná loď na oběžné dráze, zahájí dvou- až tří týdenní přibližovací manévr, který bude připomínat spíše luxusní kosmickou choreografii než běžný robotický manévr. Z bezpečné vzdálenosti pořídí detailní snímky Swiftu a zanalyzuje, zda jsou detekční přístroje stabilní, zda nejsou panely zkroucené nebo zda k teleskopu vůbec lze bezpečně přistoupit. Teprve poté začne skutečné drama: přiblížení, zachycení, stabilizace a pomalé vytlačení na vyšší orbitu.
Pokud se operace podaří, získá Swift dalších deset až dvacet let života. A hlavně, půjde o první případ v historii, kdy soukromá kosmická loď zachrání vládní satelit, který nebyl pro údržbu konstruován.
Detektivní práce v zákulisí a nový standard kosmického servisu
Aby Katalyst mohl určit, kde Swift bezpečně uchopit, musel se ponořit hluboko do archivů. Inženýři analyzují staré fotografie z výroby, předstartovní snímky, konstrukční dokumentaci a konzultují každý detail s NASA i Northropem Grummanem. Doslova skládají obraz toho, jak vypadá teleskop po dvaceti letech ve vesmíru.
Tato detektivní práce už přinesla hlavní zachytávací bod i několik záložních. Každý musí umožnit bezpečné uchopení, aniž by došlo k poškození přístrojů nebo narušení hmotové distribuce teleskopu, která by mohla vést k nebezpečnému rozkmitání při manévru. Katalyst zároveň čerpá z vlastní čerstvé zkušenosti: v roce 2024 vypustil dvě testovací družice v rámci mise SpaceX Transporter 10. Ty otestovaly klíčové systémy, které nyní čeká mnohem náročnější úkol u Swiftu.
Proč je celý projekt tak důležitý? Protože může odstartovat novou éru. Pokud lze zachránit Swift, lze jednou zachránit i jiné observatoře – možná dokonce Hubble, který sice zatím drží, ale jeho osud je stejný jako Swiftův. A nejen to. Mise může otevřít dveře rychlým zásahům na oběžné dráze, které dnes neexistují: podporu komerčních satelitů, prodlužování životnosti geostacionárních družic nebo inspekční mise v případě technických anomálií.
Katalyst už dokonce plánuje vlastní velkou kosmickou platformu Nexus, která má od roku 2027 obsluhovat družice na geostacionární dráze a poskytovat služby od diagnostiky přes prodlužování životnosti až po sledování kosmického provozu. Záchrana Swiftu tak není jen o jednom stárnoucím teleskopu. Je to test budoucnosti.