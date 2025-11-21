Horší, než se zdá? Záchranáři promluvili o zlé chvíli Patrika Hezuckého, manželka přidala mrazivý vzkaz
21. 11. 2025 – 10:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený moderátor při vysílání z nemocnice sršel vtipem, fanoušci ale úplně v klidu pořád nejsou.
Slavný moderátor Patrik Hezucký v poslední době znepokojil fanoušky: Nešlo si nevšimnout, že zhubnul, změnil se mu hlas a do natáčení přijel na vozíku.
Posluchače sice uklidňuje s tím, že se neděje nic vážného, jenže tomu se věřilo jen s obtížemi, když pak najednou nepřišel do vysílání Ranní show ne Evropě 2. A ne z vlastní vůle, skončil v nemocnici a prostě nemohl.
„Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký moribundus,“ vzkázal ze špitálu prostřednictvím sociální sítě.
„Je to pět až sedm dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ dodal.
Středeční vysílání Ranní show pak netradičně proběhlo přímo z nemocnice, protože Patrik zkrátka chtěl natáčet a druhý moderátor pořadu Leoš Mareš se zachoval jako spolehlivý kamarád.
Co přesně Hezuckého ale trápí, zůstává předmětem spekulací. Řada fanoušků si myslí, že moderátorova diagnóza by klidně mohla být vážná, ale Patrik to považuje pouze za svoji věc (v čemž má samozřejmě pravdu) a nechce se o problémy dělit.
Kolaps přitom proběhl už v pondělí večer: „Naše posádka zasahovala v pondělí v podvečer v chatové oblasti v katastru Čerčan u pětapadesátiletého muže a převážela ho na centrální příjem nemocnice v Benešově,“ sdělila mluvčí středočeské záchranky pro magazín eXtra.cz.
Čeho přesně se zdravotní indispozice týkala, vcelku pochopitelně odmítla komentovat.
Že Patrika nicméně netrápí úplně jenom rýmička, vyplývá také ze znepokojivého vyjádření Nikoly Hezucké, tedy jeho manželky. Ta na Instagramu poprosila: „Mám na vás takový trošku složitý dotaz. Nevíte, nemáte někdo k pronájmu na měsíc dům na Benešovsku? Hlavně bezbariérový a s více ložnicemi. Abych to hledala na internetu, na to nějak nemám sílu.“
S vozíkem se tedy evidentně ještě chvíli počítá.
