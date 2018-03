Útok na advokátní tajemství. Nejhorší od roku 1945, píše Česká advokátní komora poslancům

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Snaha o mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým zločinům v Česku přerůstá v bezprecedentní posílení pravomocí domácích finančních úřadů. Varuje před tím Česká advokátní komora, podle níž dochází k nejtěžšímu útoku na důvěrný vztah advokáta a jeho klienta od roku 1945. "I komunisté, kteří advokáty rozhodně nemilovali, si netroufli advokátní mlčenlivost prolomit," varují advokáti v dopise poslancům, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Udávejte své klienty státu, požaduje po advokátech novela daňového řádu, kterou právě projednává sněmovna. Pokud novela projde, zavede povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Změna, podle níž by údaje měly sloužit mezinárodní spolupráci při správě daní, vyplývá ze zavádění evropské směrnice DAC 5.

České ministerstvo financí si přitom na zavedení evropské směrnice chce přihřát vlastní polívčičku. A jít daleko za její "evropskou" podobu.

"Od počátku jsme netajili, že jdeme nad rámec implementace," řekla v polovině února při projednávání návrhu ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová.

Ne výsada, ale povinnost

Advokáti by nově museli berním úředníkům poskytnout údaje o svých klientech, kdyby finanční správa vyslovila podezření na daňový únik ve výši alespoň půl milionu korun. A to jak už uskutečněný, tak budoucí.

"Cokoliv, co by zabalili do potřeby zjistit minulé anebo budoucí nesplnění daňové povinnosti, by jim muselo být advokátem sděleno," uvedl pro HlídacíPes.org místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol. Veřejnost si podle něho může sama dovodit, kde a jak by taková pravomoc skončila. "Zejména v případě 'nepřátel režimu'," dodal Sokol.

Vedení komory rozeslalo zákonodárcům dopis, v němž záměr tvrdě kritizují. Podepsáni jsou pod ním předseda ČAK Vladimír Jirousek a dva místopředsedové Robert Němec a Tomáš Sokol.

Advokáti varují, že navrhovaná úprava může fakticky vést až ke zrušení mlčenlivosti, ke které jsou advokáti zavázáni. "S ničím podobným se advokacie minimálně od roku 1945 nesetkala. I komunisté, kteří advokáty rozhodně nemilovali, si netroufli advokátní mlčenlivost prolomit," uvádí se v prohlášení komory.

Vedení komory upozorňuje, že povinnost mlčenlivosti není výsadou advokátů, ale naopak snahou o ochranu klientů. To ostatně konstatoval i Ústavní soud, který řekl, že "zákonná povinnost mlčenlivosti svědčící advokátovi je povinností státem přikázanou, a tedy i obecně chráněnou". Současně zdůraznil, že "jde nikoli o výsadu advokáta, která by měla založit exempci z obecně platného právního řádu, ale že se jedná o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientely a pro její ochranu".

Advokáti se prý v poslední době setkávají s opakovanými snahami o omezení povinnosti mlčet o věcech svých klientů. "Až dosud se však omezovaly na rovinu trestního řízení a zůstávaly vždy pod kontrolou soudní moci. V poslední době však tyto ataky souvisejí více s výkonem státní správy a to způsobem, který není přezkoumatelný žádným nezávislým orgánem, tedy, kde žádný soud ochranu lidských práv nehlídá a nekontroluje," tvrdí ČAK.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky