Lidé už do bytů nechtějí kuchyňské kouty. Důvody jsou hned tři
4. 3. 2026 – 6:28 | Magazín | Žaneta Kaczko
Dvacet let jsme bořili příčky, abychom vytvořili jeden velký prostor. Dnes je všechno jinak. Architekti hlásí návrat k uzavřeným kuchyním a investoři si připlácejí za soukromí a ticho. Zjistěte, proč se „obývák s koutem“ stává přežitkem a jak vypadá moderní kuchyně roku 2026.
Před pár lety by taková myšlenka působila jako architektonické kacířství. Otevřený koncept, kde kuchyně plynule přechází v obývací pokoj, byl po dvě desetiletí nezpochybnitelným symbolem moderního bydlení. Jenže časy se mění a s nimi i naše priority. Stále více architektů a interiérových designérů začíná mluvit o „únavě z otevřeného prostoru“. Do našich domovů se vrací prvek, který jsme kdysi s nadšením bourali: samostatná kuchyně.
Nejde však o návrat k tmavým a stísněným panelákovým kuchyním. Moderní uzavřená kuchyně roku 2026 je symbolem luxusu, klidu a promyšlené funkčnosti. Proč tedy éra kuchyňských koutů pomalu končí a co nás čeká místo nich?
Proč jsme vlastně zdi bourali?
Trend propojených prostor k nám dorazil ze západu na začátku milénia. Měl své logické opodstatnění. Developeři potřebovali opticky zvětšit stále se zmenšující výměry bytů a rodiny toužily po společném životě. Vaření se stalo sociální událostí- kuchař už nebyl izolován v „servisní místnosti“, ale stal se centrem dění. Kuchyňský ostrov se stal oltářem moderní domácnosti.
Tento koncept byl ideální pro byty určené ke krátkodobému pronájmu nebo pro singles. Jakmile se však v těchto prostorech začalo skutečně žít, pracovat a vychovávat děti, začaly se objevovat trhliny v dokonalém nablýskaném obrazu.
Únava z otevřeného prostoru: Co nám začalo vadit?
Architekti dnes identifikují tři hlavní faktory, které ženou investory zpět k odděleným místnostem:
1. Akustický a pachový smog
Moderní spotřebiče jsou sice tišší, ale v otevřeném prostoru je slyšet každé pípnutí myčky, hučení digestoře nebo mletí kávovaru. Pokud se v obývacím pokoji snažíte sledovat film nebo vést rozhovor, zvuky z kuchyně se stávají rušivým elementem. Stejně tak pachy- sebelepší digestoř nedokáže zabránit tomu, aby se vůně restované cibulky neusadila v čalounění pohovky nebo v závěsech.
2. Syndrom domácí kanceláře
Pandemie covidu-19 byla pro architekturu bodem zlomu. Domov přestal být jen místem odpočinku, stal se kanceláří, školou i posilovnou. V otevřeném bytě je téměř nemožné najít akustické soukromí pro videohovor, když metr od vás někdo mixuje polévku. Oddělená kuchyně najednou dává smysl jako bariéra, která chrání klid v pracovní zóně.
3. Estetický diktát „uklizeno 24/7“
V otevřeném konceptu je kuchyně neustále na očích. To vyžaduje permanentní pořádek. Špinavé nádobí po večeři s přáteli se stává vizuálním hlukem, který vám nedovolí relaxovat v obývací části. Uzavřená kuchyně umožňuje „zavřít nepořádek za dveře“ a věnovat se hostům bez pocitu viny z neuklizené linky.
Moderní kuchyně jako reprezentativní hybrid
Návrat k odděleným kuchyním neznamená, že se budeme izolovat v nevlídných kobkách. Architektura roku 2026 sází na takzvaný hybridní design. Místo pevných zdí nastupují rafinovanější řešení:
- Skleněné stěny a industriální příčky: Zachovávají vizuální kontakt a prostup světla, ale nepropustí hluk ani pachy.
- Systémy posuvných stěn: Umožňují kuchyni během vaření hermeticky uzavřít a po jídle ji opět propojit s jídelnou.
- Dvojí vstupy: Moderní dispozice často nabízejí vstup do kuchyně jak z chodby (pro rychlé odložení nákupu), tak z jídelní části.
Tento styl je inspirován japonským minimalismem a moderní klasikou, kde je kladen důraz na diskrétnost a čistotu linií.
Kdo se vrací ke stěnám a kdo zůstává u koutů?
Znamená to, že kuchyňské kouty zmizí úplně? Rozhodně ne. U malometrážních bytů, garsonek a investičních nemovitostí pro krátkodobé pronájmy zůstane propojený prostor jedinou logickou volbou, jak z mála čtverečních metrů vytěžit maximum.
Znatelný posun je však patrný u rodinného bydlení a prémiového segmentu. Zákazníci se dnes ptají po bytech, které lze flexibilně upravit. Chtějí mít možnost volby. Samostatná, prostorná a skvěle větraná kuchyně se opět stává znakem vyššího standardu a vědomého přístupu k životnímu prostoru.