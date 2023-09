Umělá inteligence v Nevadě už zastává práci barmanů a ostrahy

Mezi pracovníky ohrožené umělou inteligencí (AI) už nepatří jenom programátoři, novináři, designéři a další kreativci. Na tento seznam se v Nevadě mohou přidat i barmani, číšníci a hlídači parkovišť. Roboti už tam některá tato pracovní místa obsazují.

To si tak jdete na drink do nočního baru. Paže drží šejkr, obratně chmatá po lahvích s alkoholem, smíchá pár ingrediencí a na závěr přidá trochu ledu. Není však lidská, ale robotická. A není to scéna ze sci-fi filmu, ale realita v Las Vegas.

Již v dubnu zveřejnila na TikToku uživatelka emgaudy3 video, jak jí robotické rameno připravuje drink s příchutí ananasu. „Robot se mi chystá udělat drink,“ řekla žena s nadšením na videu. Automatizovaný bar už je v Las Vegas na dvou místech.

A ve městě Henderson jižně od Las Vegas střeží od začátku letošního roku parkoviště čtyřhvězdičkového hotelu M Resort Spa Casino robotický hlídač. Kuželovitý robot připomínající androida RD-D2 z Hvězdných válek je vybaven padesáti kamerami a senzory. Pohybuje se potichu a nenápadně, monitoruje okolí a vyhledává jakékoli potenciální problémy. Server Business Insider upozornil, že namísto lidí některé restaurace, bary, kasina a další zařízení v Nevadě skutečně AI „zaměstnávají“.

Podle americké mediální organizace National Public Radio (NPR) odkazující na jeden článek z roku 2019 serveru Nevada Independent by mohlo být do roku 2035 v celém státě automatizováno 38 až 65 pracovních míst.

Odbory v Nevadě hrozí stávkami

Obavy by neměli mít jenom kreativci, ale i barmani, číšníci a hlídači objektů. Automatizace v Las Vegas a Nevadě je jenom začátek. Rychlý pokrok v oblasti AI vzbudil obavy z masivního nárůstu nezaměstnanosti po celém světě.

Podle nedávné zprávy americké investiční banky Goldman Sachs by mohla umělá inteligence globálně nahradit až 300 milionů pracovních míst. Současně by však mohla vytvořit pracovní pozice nové a zvýšit produktivitu, uvedla televize BBC.

Něco podobného nedávno pospala i Mezinárodní organizace práce (ILO). Umělá inteligence automatizuje některá odvětví pouze částečně. Spíše je doplní, než nahradí, konstatoval ve své studii organizace.

Společnost Goldman Sachs doplnila, že nástup umělé inteligence ovlivní spíše administrativní zaměstnání. Experti se shodují, že sice výrazně změní trh práce, ale k velkému nárůstu nezaměstnanosti nepřispěje.

V Nevadě nicméně nedá AI spát odborům Culinary Union zastupujícím asi 60 tisíc pracovníků v odvětví služeb a pohostinství. Zástupci odborů chtějí vyjednávat s úřady o smluvní ochraně zaměstnanců před automatizací.

„Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo dosáhnout dohody,“ cituje server Business Insider Teda Pappageorgea z Culinary Union. „Ale pokud budeme muset, svedeme velký boj,“ pohrozil možnými stávkami.