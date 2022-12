Ukrajinští vojáci už cvičí v Česku. Budou jich až čtyři tisíce

Ve vojenském prostoru Libavá v Olomouckém kraji už jsou ukrajinští vojáci na plánovaném cvičení, řekl v neděli serveru iDNES.cz náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Ministerstvo nesdělilo z bezpečnostních důvodů přesný počet vojáků ani informace o tom, kdy do Česka přijeli.

Sněmovna i Senát tento týden schválily výcvik až 4000 ukrajinských vojáků v Česku do konce příštího roku.

Část nákladů zaplatí EU

„Ukrajinští vojáci jsou již v Česku ve vojenském prostoru Libavá na plánovaném cvičení,“ cituje iDnes Řehku.

Výcvik se uskuteční v prostoru Libavá a bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu uskutečnit pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků.

Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády. Výhledově by mělo být podle podkladů převedeno pod asistenční misi EU, která by Česku mohla vrátit část nákladů odhadovaných na 975 milionů korun.

„Při výcviku ukrajinských vojáků získá nové zkušenosti i česká armáda,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová. Budou to například informace o operačních postupech obou válčících stran.

Zkušenosti i pro Čechy

Do unijní asistenční mise bude moci Česko podle návrhu vyčlenit až 55 vojáků. Budou moci působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.

Unijní výcvik je podle materiálu zatím plánován na příští dva roky, a to především v Polsku a v Německu. Postupně, s ohledem na potřeby ukrajinských ozbrojených sil a možnosti spojenců, by mohla tato mise působit i v dalších členských zemích.