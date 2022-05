Ukrajinská armáda nasadila do bojů raketomety z Česka

Jak dnes napsal ukrajinský server Defense Express, o nasazení českých raketometů ukrajinskými silami do bojů svědčí i rostoucí počet videí, které zachycují střelbu z RM-70. Zprávy o jejich předání ukrajinským silám se objevily přibližně před měsícem, ale dosud se neví, kolik těchto vozidel má Ukrajina k dispozici.

Ačkoliv RM-70 a BM-21 využívají rakety stejné ráže 122 milimetrů, český raketomet má podle ukrajinského serveru některé mimořádné výhody. Hlavně jde o podvozek, který namísto šasi kamionu Uralu využívá podvozek Tatra v uspořádání pohonu 8x8, což spolu s lepším motorem dává jisté výhody.

Ale snad ještě důležitější je skutečnost, že tento podvozek umožňuje k raketometu umístit systém automatického nabíjení, a to celým palebným průměrem, tedy dalšími 40 raketami. Jejich nabití do raketometu trvá za pomoci hydraulického systému jen pár minut, zatímco ruční nabíjení BM-21 klidně zabere i hodinu. Výrazné zkrácení času nabíjení je mimořádné důležité v boji zaměřeném na umlčování nepřátelské palby, dodal server.

#Ukraine: The 1st Separate Special Purpose Brigade of the Ukrainian army claims that they destroyed 12 Russian vehicles in 4 days, including 5 APCs, 5 Tigr IMVs and 2 tanks - as seen, the impact against one of the tanks made its turret spin uncontrollably. pic.twitter.com/ZY149kAv6W