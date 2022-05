Johnson hovořil se Zelenským o ruské blokádě Oděsy a humanitární pomoci Ukrajině

Johnson a Zelenskyj mluvili také o potřebě zvýšit objem potravinové a jiné humanitární pomoci Ukrajině. S odkazem na mluvčího britského předsedy vlády o tom informuje agentura Reuters.

„Lídři jednali o Putinově ohavné blokádě Oděsy, největšího ukrajinského námořního přístavu,“ uvedla Downing Street v prohlášení.

From the Editorial Board: In addition to having the blood of Ukrainians on his hands from his completely unjustified war, the Russian leader is also responsible for the growing starvation of people around the world. https://t.co/ouS3rLWw7k