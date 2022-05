Největší americká pomoc za dvacet let: Z USA půjde na Ukrajinu 40 miliard dolarů

Návrh vojenské a humanitární podpory už schválila jak americká Sněmovna reprezentantů, tak i Senát. Biden původně navrhoval pomoc zhruba o sedm miliard dolarů nižší, jeho rychlý souhlas s navrhovanou pomocí se ale očekával.

Schválením nového balíku pomoci už se podpora Spojených států Ukrajině od začátku války zvýšila asi na 54 miliard dolarů (1,26 bilionu Kč). Pravděpodobně ale nejde o poslední pomoc ze strany Washingtonu v reakci na ruskou invazi.

I applaud Congress for passing the security package I requested and for sending a clear bipartisan message to the world that the U.S. stands with Ukraine. This package will allow us to send even more weapons and ammunition to Ukraine as they defend their democracy and freedom.