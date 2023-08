Bez ruského občanství nedostanete práci ani léky, hrozí starosta okupované obce

Rodičům, kteří odmítají své potomky posílat do ruských škol, vyhrožuje deportací dětí za frontovou linii. Případ popisuje Ukrajinska pravda, která upozorňuje na starostův projev, který je dostupný na sociálních sítích, včetně účtu městečka. Upozorňuje na něj také také zpravodajský server Nexta.

Doctors in the Russian-occupied village of Lazurne in the Kherson region will not give medicines to residents who have not received Russian passports, Gauleiter of the local administration Aleksandr Dudka said.



"First of all it concerns people who need insulin, they have already… pic.twitter.com/2AJ73oMQC5