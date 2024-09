Ukrajina muže v branném věku nebude nutit k návratu, řekl velvyslanec v ČR

Ukrajina, která přes dva a půl roku čelí ruské invazi, je vůči armádě agresora dlouhodobě ve výrazné početní nevýhodě a snaží se k návratu přesvědčovat Ukrajince žijící v zahraničí.

"Ujišťuji, že nejde o žádná donucovací opatření k návratu Ukrajinců, zejména těch v branném věku, na Ukrajinu," řekl Zvaryč. Motivací by podle něho mělo být svědomí každého ukrajinského občana a ukrajinské vedení je přesvědčené, že povinností každého Ukrajince bez ohledu na to, kde žije, je bránit vlast. "Úkolem státu je vytvořit občanům, kteří chtějí bránit svůj stát, všechny podmínky pro návrat," uvedl také Zvaryč.

Politici v Česku na jaře vedli debaty o možnostech návratu Ukrajinců v branném věku do vlasti, jde o desítky tisíc lidí. Možnosti státu jsou však v této věci omezené. Český ministr zahraničí Jan Lipavský dal najevo, že Praha nepodporuje ty, kteří se chtějí vyhnout odvodové povinnosti. Jde o muže ve věku od 18 do 60 let.