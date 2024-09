Plán má pomoci jižní Moravě s adaptací na vzrůstající teploty, pro jsou všichni kromě SPD

Větší využívání hromadné dopravy, rychlejší snižování energetické náročnosti budov a další kroky zahrnuje strategie adaptace na klimatickou změnu, kterou dnes schválili jihomoravští zastupitelé.

Dokument zastřešuje opatření pro přizpůsobení regionu změně klimatu či zmírnění dopadů této změny. Takzvaný Klimatický akční plán (KAP) obsahuje popis problému z hlediska energetiky, dopravy či odpadů a navrhuje obecná řešení, která jsou v kompetenci kraje nebo za ně může kraj lobovat na úrovni státu. Další fází bude v příštích měsících vytvoření zásobníku konkrétních projektů. Dokument podpořili všichni vyjma klubu SPD.

"Na začátku září máme přes 30 stupňů Celsia, předpokládám, že všichni klimatickou změnu vnímáme. Dokument získal podporu napříč politickým spektrem, doufám tedy, že podpora bude dlouhodobá," řekl novinářům náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník (KDU-ČSL). Zastupitelé jej schválili na svém posledním jednání před krajskými volbami. Souvisí to s tím, že akční plán byl potřebný pro zařazení do evropského programu Life, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Uzavírka do programu je dnes, dodal Zámečník.

KAP, jehož zhotovení měla na starost Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, reaguje na fakt, že jižní Morava je jedním z krajů, které klimatická změna ohrožuje nejvíc. Změna se projevuje zejména v růstu průměrné teploty a narůstání četnosti teplotních extrémů. Na jižní Moravě bývá mnohdy nejtepleji z celé republiky. Například v úterý tomu tak bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 35,1 stupně Celsia. Důsledkem je negativní vodní bilance, eroze půdy či snížení průtoku v řekách. Na základě prognóz odborníků lze očekávat další prohlubování těchto projevů.

Do tvorby dokumentu se zapojili experti z akademického, veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Za úkol dostali analýzu problémů a návrh opatření a aktivit zaměřených na adaptaci nebo zmírnění dopadů. Navržená opatření se týkají snižování emisí plynoucí z energetiky, dopravy a odpadového hospodářství. Adaptační opatření berou v úvahu přizpůsobení krajiny a sídel na změnu klimatu. Opatření na podporu implementace pak předpokládají celospolečenskou změnu prostřednictvím osvěty, vzdělávání a participace.

Z hlediska energetiky je třeba zaměřit se především na snížení spotřeby energie v budovách zrychlením jejich renovací. Proces zahrnuje zavedení energetického managementu a klimatického poradenství v obcích prostřednictvím sítě klimatických poradců. Dále jde o urychlení výstavby, povolování a připojování nových obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny. Kraj plánuje odstranit administrativní bariéry, které brání rozvoji těchto zdrojů. V dopravě dokument jako jeden z nejúčinnějších kroků při snižování emisí skleníkových plynů uvádí redukci zbytné dopravy, vyzývá k využívání hromadné dopravy. Přispět by k tomu měla kromě jiného i osvěta firem a veřejnosti prostřednictvím kampaní a propagačních akcí. S touto částí nesouhlasil klub SPD. "Nechceme tlačit občany do toho, aby přestali jezdit svými auty. I kdyby to mělo být jen formou osvěty," řekl zastupitel Libor Bláha.