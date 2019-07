Válka na dezinformační scéně: SPD je 'součást demobloku', Aeronet 'sorosovská propaganda'

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Až dnes nově zvolení europoslanci usednou na ustavujícím plenárním zasedání poprvé do lavic ve Štrasburku, měl by mezi nimi být i Hynek Blaško. Zvolený byl z kandidátky SPD Tomia Okamury, zejména však díky silné podpoře webu Aeronet a dalších dezinformačních a proruských médií, která jsou nyní s Okamurovým hnutím ve válce, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Bylo to letos někdy v březnu dubnu, kdy Aeronet začal Okamurovi rýt do kandidátky do evropských voleb. Okamura reagoval tím, že Aeronet označil za sluníčkářský a neomarxistický," připomíná vrchol vzájemných útoků mezi dříve spřátelenými skupinami analytik a expert na dezinformační metody Roman Máca.

Generál v bruselských chodbách

Po květnových evropských volbách se Aeronet otevřeně radoval: "Voliči SPD vyslyšeli výzvu Aeronetu a prokroužkovali Anti-NATO generála do Evropského parlamentu!"

Hynek Blaško skutečně díky 47 505 preferenčním hlasům z osmého místa přeskočil ostatní kandidáty včetně jedničky kandidátky Ivana Davida (i tento bývalý ministr zdravotnictví se ale do Evropského parlamentu dostal).

V Bruselu to mimochodem generálmajor v záloze Hynek Blaško dobře zná – v minulosti působil jako národní vojenský představitel Česka při NATO. Profesně vystoupal až na pozici velitele Společných sil AČR.

Z armády odešel v roce 2012 po reorganizaci, kterou nařídil tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra, jenž byl nyní díky preferenčním hlasům taktéž zvolen europoslancem. Blaško, který se mezitím v názorech značně zradikalizoval, se s ním tedy bude v bruselských a štrasburských zákoutích Evropského parlamentu chtě nechtě potkávat.

Na konci června také Nejvyšší správní soud odmítl všech 17 podaných stížností na eurovolby. Mezi nimi i stížnost voliče z Mostu, který zpochybnil mandáty poslanců za SPD poukazem na stranické volební noviny Na vlastní oči a jejich titulní stranu "Evropská unie nás nutí jíst zkažené maso a nekvalitní potraviny". Podle soudu ale volič nijak neupřesnil, jakým způsobem mělo tvrzení o zkaženém masu ovlivnit platnost zvolení Ivana Davida a Hynka Blaška.

Spojená dezinfo scéna

Ale zpět k nevraživosti mezi Aeronetem a SPD, která panuje navzdory tomu, že jak Aeronet, tak SPD mají podobnou agendu: strašení migrací, podpora brexitu či kritika Evropské unie.

Mediální kampaň ve prospěch Blaška se podle webu Manipulátoři.cz vedla na proruských webech a skupinách na sociálních sítích (např. Přátelé Ruska), které lídra kandidátky SPD Ivana Davida prakticky ignorovaly. Na Blaškovu podporu vzniklo i několik speciálních facebookových skupin, které si rychle získaly tisíce příznivců.

"Nejde skutečně jen o Aeronet. Blaška tlačila velká část dezinfo scény, včetně Žarko Jovanoviče a jeho Raptor TV. Blaško také hodně objížděl různé akce téhle scény, například setkání přátel Svobodného radia a podobně," říká Roman Máca.

Zmíněný Žarko Jovanovič je známou postavou české dezinformační scény; provozuje kanál Raptor TV, který mimo jiné vysílá živé přenosy z různých proruských akcí. I když je v insolvenci kvůli milionovým dluhům, vysílal i z Francie, z protestů žlutých vest, byl i na květnové vojenské přehlídce na Rudém náměstí. O zdrojích svého financování mlčí.

K volbě Hynka Blaška své posluchače pravidelně vyzýval s Aeronetem spojený Svobodný vysílač. Jiné "alternativní" internetové Svobodné rádio naopak dává pravidelně prostor Tomio Okamurovi.

Na generálu Blaškovi a jeho skoku z osmého místa až do Bruselu lze ilustrovat to, že takzvaná alternativní média, pokud se spojí, mohou mít reálný vliv a dopad na politiku.

Aeronet kope za Sorose

Po Evropských volbách se naopak mezi příznivci SPD začalo šířit video načtené strojovým hlasem, které zdůrazňovalo, jak SPD opět čelila útokům "čtyřlístku Aeronet, Svobodný vysílač, Manipulátoři.cz a Tomio Okamura mi dal ban" a za šéfredaktora a provozovatele Aeronetu označuje Martina M. Böhma.

"Zprávy o tom, že já jsem oním tajemným šéfredaktorem VK webu Aeronet.cz, byly již více než prokazatelně vyvráceny. Jsem momentálně v jednání s advokátní kanceláří, se kterou zvažujeme právní kroky," reagoval Martin M. Böhm, který je aktivní například v alternativním hnutí Zeitgeist ČR a provozuje "politicky nekorektní magazín a blog" Duch doby.

I podle Romana Mácy stojí "odvetné video", které údajně odhaluje utajovaného šéfredaktora Aeronetu (AE News) V.K., přezdívaného jako Vedoucí Kolotoče, "na vodě".

Video například označuje Aeronet "za součást sorosovské propagandy proti SPD, jehož úkolem je střílet do vlasteneckého hnutí z vlastních řad".

"To video jsem viděl a přijde mi to jako nesmysl. VK mi přijde chytřejší než Böhm a nemyslím, že by to byl on," shrnuje Máca.

Aeronet si SPD důsledně všímá i po evropských volbách. "A je to tady zase! SPD má na krku další skandál a jediné štěstí je, že je už po volbách, jinak by nás zase někdo obviňoval, že se snažíme někoho ovlivňovat," píše VK v textu o poslanci SPD Zdeňku Podalovi.

Při hlasování o důvěře zase Aeronet zdůrazňoval, že "SPD se znovu připojí k Demobloku".

Mluvčí SPD Barbora Zeťová nechala dotazy HlídacíPes.org k minulým i současným vztahům s webem Aeronet bez reakce.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky