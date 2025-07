Tvůrci představili v Karlových Varech film o krasobruslaři Ondreji Nepelovi

9. 7. 2025 – 17:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Filmaři dnes v Karlových Varech představili československý film o slavném slovenském krasobruslaři Ondreji Nepelovi.

Snímek s názvem Nepela zachycuje kritických několik desítek hodin před mistrovstvím světa v Bratislavě v roce 1973 a vrcholí finálovou jízdou. Do kin bude uveden 19. února 2026, řekl ČTK režisér a scenárista Jakub Červenka.

Adam Kubala hraje O. Nepelu | zdroj: Profimedia

V hlavní roli Nepely se představí herec Adam Kubala a jeho trenérku Hildu Múdrou ztvární Jana Nagyová Pulm, kterou si lidé pamatují jako princeznu Arabelu ve stejnojmenném seriálu. První klapka padla loni v prosinci, natáčelo se v Brně a New Yorku. Kromě premiéry v kinech dnes tvůrci filmu naznačili jeho prezentaci na únorových zimních olympijských hrách v Itálii a na mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční příští rok v březnu v Praze.

Jana Nagyová hraje trenérku Nepely | zdroj: Profimedia

"Nejkrásnější bylo, když přišla kostymérka a přinesla originální oblečení zapůjčené rodinou paní Múdré. Dívala jsem se na ty kostýmy a opakovala jsem, že to není možné, 50 let staré kostýmy. Když jsem si je oblékla, měla jsem husí kůži," vzpomínala dnes na natáčení představitelka Nepelovy trenérky Nagyová. Na filmu spolupracoval syn koučky Múdré, která zemřela několik měsíců před začátkem natáčení v 95 letech.

Kubala dnes přiznal, ze při castingu na roli Nepely zalhal, že umí bruslit. Podle Červenky to štáb okamžitě odhalil. "Potom následovala skoro dvouletá příprava, kdy jsem se učil bruslit. Absolvoval jsem i silovou a baletní průpravu, já totiž nejsem se sportem moc kamarád," řekl mladý slovenský herec. Dodal, že před natáčením nevěděl, kdo Nepela byl. Ve filmu jej při krasobruslení dubluje profesionální sportovec ze slovenské krasobruslařské reprezentace.

"Byl jsem v Bratislavě a mluvil jsem se svým kamarádem, který mi řekl, že byl Nepela hokejista. Došlo mi tehdy, že mnoho lidí už dnes ani neví, kdo Nepela vlastně byl. V 70. letech, kdy emigroval, ho režim, dá se říci, vymazal z historie, a proto je dnes téměř zapomenutý. Uvědomil jsem si, že by stálo za to jeho příběh připomenout," popsal Červenka prvotní motivaci natočit film o slavném krasobruslaři.

Nepela se pod vedením trenérky stal osminásobným mistrem Československa, pětinásobným mistrem Evropy, trojnásobným mistrem světa, akademickým mistrem světa i olympijským vítězem v Sapporu jako jednadvacetiletý. Třikrát se zúčastnil zimních olympijských her. Po skončení amatérské kariéry v roce 1973 účinkoval 13 let jako profesionální krasobruslař v lední revue Holiday on Ice. Po ukončení kariéry získal trenérskou licenci a pracoval v tehdejším západním Německu. Nepela zemřel ve věku 38 let. Stal se jedním z prvních známých sportovců, kteří podlehli AIDS. Média v Československu příčinu jeho smrti tabuizovala, stejně jako zamlčovala jeho homosexuální orientaci.