Šílené slevy v Lidlu: Tentokrát musí jít o chybu a ne úmysl!

Ovoce jako ze zahrady a sladké mražené hity

Letní sezóna v Lidlu začíná s pořádným ovocným výkopem. V akci najdete nektarinky, které vypadají jako právě utržené z ovocného sadu. Sladké, šťavnaté a hlavně za cenu, která rozveselí i ten nejsevřenější rodinný rozpočet. K tomu rané brambory, ideální pro bramborový salát, na másle, nebo jako příloha ke grilovanému masu.

A co by to bylo za léto bez zmrzliny? Lidl to ví a přináší míchanou zmrzlinu 900 ml ve více variantách: krémové, ovocné, čokoládové a každá na vás čeká ve výparníku připravena ochladit váš den. Doplnit to můžete balením Red Bull 4×250 ml, které ocení každý, kdo chce zůstat v létě aktivní a svěží.

Masové delikatesy bez výčitek

V hlavní roli tento týden: chlazené kuřecí prsní řízky. Vždy čerstvé, šťavnaté a nyní za cenu, kterou si můžete dovolit bez kompromisů. Ideální na přírodní plátek, řízek nebo do těstovin. Ale tím to nekončí. Lidl přidává tradiční šunku nejvyšší jakosti, výběrové kladenské pečeně a ikonickou debrecínskou. Na obložené chlebíčky, do toustů nebo jen tak...maso u Lidlu zkrátka boduje na plné čáře.

Pro milovníky snídaní nechybí ani oblíbené uzeniny, paštiky a pomazánky. Nabídka potěší nejen domácnosti, ale i chalupáře, kteří se chtějí na víkend vybavit chutně a bez zbytečného cestování.

Prádlo čisté, spíž plná – a peněženka netrpí

Lidl tradičně nezapomíná ani na praktickou stránku domácnosti. Tento týden vás může zachránit například Persil gel na praní – 60 dávek, 4,38 litru, který koupíte ve výrazné slevě. S takovou zásobou se nemusíte bát ani letního prádla od dětí, výletů nebo pikniků.

Kdo má chuť na něco malého a zdravého, měl by sáhnout po kalifornských pistáciích: pražených, nesolených, ideálních do auta, do práce i na túru. Ať už je berete jako zdravou náhradu chipsů, nebo jako zdroj bílkovin, teď jsou dostupné za příjemnou cenu, která jindy rozhodně není samozřejmostí.

Kdo dřív přijde, ten víc ušetří

Leták je v platnosti pouze do neděle 13. července a už teď je jasné, že některé položky se z regálů vypaří rychleji než letní bouřka. V minulých akcích zmizely zmrzliny a maso během jediného víkendu – letos se očekává podobný nápor.

Díky rozumnému balení a férovým podmínkám ale není třeba panikařit. Lidl hraje fér a sází na kvalitu bez fíglů. Co je v letáku, to najdete i na pultu. Přidejte k tomu pravidelně se měnící tematické týdny a získáte obchod, který vás nenechá na suchu, doslova ani obrazně.

Závěrečný verdikt? Tento leták je víc než obyčejná nabídka. Je to pozvánka k chytrému nakupování, které nezruinuje vaši peněženku, ale potěší vaše chuťové buňky i domácí komfort. Kdo chce z léta vytěžit maximum, měl by do Lidlu zamířit co nejdřív. Protože tyhle akce se zkrátka neodmítají.