Trump vydal příkaz, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací
8. 1. 2026 – 11:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy neslouží americkým zájmům.
Oznámil to Bílý dům na sociální síti X. V příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN.
Agentura AP píše, že Trumpův příkaz se týká především úřadů, komisí a poradních panelů, jež se zaměřují na klima a další otázky, které podle Trumpovy administrativy slouží podpoře diverzity a "uvědomělých" iniciativ. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že podle současné vlády jsou tyto instituce "zbytečné, špatně řízené, nehospodárné, ovládané zájmy těch, kteří se snaží prosazovat vlastní agendu, jež je v rozporu s tou naší". Mohou být také ohrožením pro americkou národní suverenitu, svobodu a celkovou prosperitu, uvedl Washington.
Trumpova administrativa už dříve zastavila podporu například Světové zdravotnické organizace, Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nebo Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). AP píše, že Washington si vybírá, které projekty a agentury podle něj odpovídají Trumpovu programu.
USA podle AP opustí Populační fond OSN, který se zasazuje o sexuální a reprodukční zdraví a který byl dlouhodobě americkým republikánům i samotnému Trumpovi trnem v oku. Obviňují ji například z toho, že se podílela na "vynucených potratech v Číně". Spojené státy také odstoupí od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která položila základ pro celosvětová jednání o klimatických změnách a opatřením proti nim.