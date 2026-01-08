Arktická exploze! Meteorologové vydali varování pro osm krajů: Extrémní mrazy
8. 1. 2026 – 12:19 | Magazín | BS
Zdá se, že bude ještě pořádně mrznout. Polští meteorologové dokonce mluví o arktické explozi.
Jak avizovali, tak udělali: Experti z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří již ve středu upozorňovali na přicházející sněhovou průtrž, vydali také varování před extrémním mrazem.
Výstraha před teplotami padajícími pod -12 °C platí pro dnešní (8.1.) noc až do zítřejšího (9.1.) rána v krajích: Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský.
Situaci by navíc mělo zítra komplikovat také silné sněžení: „V západní polovině Čech může napadnout 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více,“ avizují odborníci.
Varování před sněhem platí pro zítřejší noc, ráno a dopoledne pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký.
Podobný vývoj očekávají i naši bratranci z Polska: Na jihu země, tedy blízko našich hranic, nejsou vyloučeny i lokální propady pod -20 °C. Hovoří proto o "arktické explozi", podle serveru Polsat News.
Varování před mrazem:
Varování před sněhem: