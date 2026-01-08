Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
8. 1. 2026 – 12:19

Arktická exploze! Meteorologové vydali varování pro osm krajů: Extrémní mrazy
zdroj: Profimedia.cz
Zdá se, že bude ještě pořádně mrznout. Polští meteorologové dokonce mluví o arktické explozi.

Jak avizovali, tak udělali: Experti z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří již ve středu upozorňovali na přicházející sněhovou průtrž, vydali také varování před extrémním mrazem. 

Výstraha před teplotami padajícími pod -12 °C platí pro dnešní (8.1.) noc až do zítřejšího (9.1.) rána v krajích: Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. 

Situaci by navíc mělo zítra komplikovat také silné sněžení: ​„V západní polovině Čech může napadnout 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více,“ avizují odborníci.

Varování před sněhem platí pro zítřejší noc, ráno a dopoledne pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký.

Podobný vývoj očekávají i naši bratranci z Polska: Na jihu země, tedy blízko našich hranic, nejsou vyloučeny i lokální propady pod -20 °C. Hovoří proto o "arktické explozi", podle serveru Polsat News.

Varování před mrazem:

chmu vystraha 08012026 mraz zdroj: ČHMÚ

Varování před sněhem:

chmu vystraha 08012026 snih zdroj: ČHMÚ

