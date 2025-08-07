Trump se chce osobně sejít s Putinem, a to možná už příští týden
7. 8. 2025 – 6:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se chce osobně sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, píše list The New York Times (NYT).
Schůzka by se podle dvou zdrojů, na které se deník odvolává, mohla uskutečnit už příští týden. Následovat má jednání obou prezidentů s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským. Trump to podle NYT v dnešním telefonátu sdělil evropským lídrům.
S Putinem dnes v Moskvě o možném příměří ve válce na Ukrajině jednal Trumpův zmocněnec Steve Witkoff. Šéf Bílého domu dal krátce poté najevo přesvědčení, že jednání přineslo velký pokrok.
Trump v loňské předvolební kampani opakovaně sliboval, že válku na Ukrajině, kterou před třemi a půl roky zahájilo Rusko, ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi.
Chystaná schůzka by podle NYT nebyla za účasti žádného z evropských lídrů, což podle jednoho ze zdrojů evropští představitelé zřejmě akceptovali. Zatím ale není jisté, zda s Trumpovými plány souhlasí Putin či Zelenskyj.
Bílý dům dnes uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko. Americký prezident je podle mluvčí Karoline Leavittové otevřený setkání s Putinem a Zelenským.
Ukrajinský prezident dnes s Trumpem hovořil při stejném telefonátu jako evropští lídři a poté uvedl, že Ukrajina se shoduje se svými partnery, že válka musí skončit a že je potřeba dosáhnout "trvalého a spolehlivého míru".