Dnes je čtvrtek 7. srpna 2025., Svátek má Lada
Počasí dnes 24°C Polojasno

Nezastavitelná! Legendární Jiřina Bohdalová po operaci už zase pracuje

7. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nezastavitelná! Legendární Jiřina Bohdalová po operaci už zase pracuje
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Věk? Co to je? Slavná herečka si nic jako stáří nemíní připustit a už zase natáčí.

Operace srdeční chlopně není úplně triviální legrace, i když je vám třicet. Natožpak 94, jako legendární Jiřině Bohdalové

Kdo by ale čekal, že si po zákroku dá náležitý oraz, hodí nohy na stůl a bude se alespoň chvíli zotavovat, málo zná Jiřinu. Vždyť se bavíme o dámě, která v třiadevadesáti sázela strom!

Herečka si chvíli odpočinula na chalupě, ale už zas vyrazila do rachoty: S oblíbeným zpěvákem Janem Bendigem natočila duet Slaďáky.

„Když mi Honza zavolal s tím, že by chtěl udělat duet, lehce mne to pobavilo. Ale protože ho mám ráda, tak jsem kývla. A to jsem ani nevěděla, jestli nebudu muset zpívat,“ smála se Jiřina.

„Když jsem slyšela tu písničku, bylo to jako blesk z čistého nebe. Měla duši, byla hluboká, prostě mě dostala. Honza má neskutečnou energii, je tak lidský a zároveň talentovaný. Prostě jsem nemohla říct ne,“ pochvalovala si.

Přiznává, že nejdřív váhala: „Měla jsem právo veta a váhala jsem, jestli jsem se rozhodla správně,“ uvedla.

Pak jí ale zpěvák přijel klip pustit a Jiřina byla ráda, že nic nezrušila: „Je to krásný, slušný a hlavně dojemný. Prostě jsem věděla, že nemohu říct ne,“ vysekla zpěvákovi cenný kompliment.

„Podle mě by se mladí měli otevřít emocím a příběhů, jako je tento. Hudba a kultura mají schopnost nás všechny spojit,“ zakončila vzkazem.

 

Tagy:
hudba klip herečka zpěvák
Zdroje:
Blesk, ahaonline.cz, zena.aktualne.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Simona (48): Nevěřila jsem manželovým snům a to se mi šíleně vymstilo

Následující článek

Trump se chce osobně sejít s Putinem, a to možná už příští týden

Nejnovější články