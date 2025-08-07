Nezastavitelná! Legendární Jiřina Bohdalová po operaci už zase pracuje
7. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Věk? Co to je? Slavná herečka si nic jako stáří nemíní připustit a už zase natáčí.
Operace srdeční chlopně není úplně triviální legrace, i když je vám třicet. Natožpak 94, jako legendární Jiřině Bohdalové.
Kdo by ale čekal, že si po zákroku dá náležitý oraz, hodí nohy na stůl a bude se alespoň chvíli zotavovat, málo zná Jiřinu. Vždyť se bavíme o dámě, která v třiadevadesáti sázela strom!
Herečka si chvíli odpočinula na chalupě, ale už zas vyrazila do rachoty: S oblíbeným zpěvákem Janem Bendigem natočila duet Slaďáky.
„Když mi Honza zavolal s tím, že by chtěl udělat duet, lehce mne to pobavilo. Ale protože ho mám ráda, tak jsem kývla. A to jsem ani nevěděla, jestli nebudu muset zpívat,“ smála se Jiřina.
„Když jsem slyšela tu písničku, bylo to jako blesk z čistého nebe. Měla duši, byla hluboká, prostě mě dostala. Honza má neskutečnou energii, je tak lidský a zároveň talentovaný. Prostě jsem nemohla říct ne,“ pochvalovala si.
Přiznává, že nejdřív váhala: „Měla jsem právo veta a váhala jsem, jestli jsem se rozhodla správně,“ uvedla.
Pak jí ale zpěvák přijel klip pustit a Jiřina byla ráda, že nic nezrušila: „Je to krásný, slušný a hlavně dojemný. Prostě jsem věděla, že nemohu říct ne,“ vysekla zpěvákovi cenný kompliment.
„Podle mě by se mladí měli otevřít emocím a příběhů, jako je tento. Hudba a kultura mají schopnost nás všechny spojit,“ zakončila vzkazem.