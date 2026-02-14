Trump potvrdil vyslání letadlové lodi k Íránu, podpořil změnu vlády
14. 2. 2026 – 6:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
K Íránu velmi brzy vypluje další americká letadlová loď.
Dnes to řekl podle agentur americký prezident Donald Trump. Podpořil také změnu vlády v Íránu. Podle amerických médií se bude jednat o loď USS Gerald Ford, která v posledních měsících sloužila v Karibiku a byla součástí námořní síly, jež vyvíjela tlak na Venezuelu.
"Odpluje velmi brzy," řekl Trump na otázku novinářů, zda se USA chystají poslat do okolí Íránu další letadlovou loď. "V případě, že nedosáhneme dohody, budeme ji potřebovat," dodal o lodi v narážce na diplomatická jednání mezi Teheránem a Washingtonem. "Zdá se, že by to byla nejlepší věc, která by se mohla stát," řekl pak v odpovědi na další otázku, zda podporuje změnu vlády v Íránu.
O nové misi USS Gerald R. Ford jako první informoval list The New York Times. Zdroj agentury AP hovořil o vojenských manévrech pod podmínkou zachování anonymity. V dohledné době by se tak v regionu Blízkého východu mohly nacházet dvě americké letadlové lodě a jejich doprovodná vojenská plavidla. Před více než dvěma týdny připluly do oblasti letadlová loď USS Abraham Lincoln a tři torpédoborce s naváděnými střelami.
Agentura AP poznamenala, že pro USS Gerald R. Ford to znamená ostrý obrat kurzu. Trump ji totiž teprve v říjnu poslal ze Středozemního moře do Karibiku s tím, jak jeho administrativa prudce navyšovala vojenskou přítomnost v této oblasti v přípravách na překvapivý lednový útok, při němž americké jednotky unesly tehdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do USA. Podle AP také přesun skupiny neladí s Trumpovou strategií národní bezpečnosti, která klade důraz na západní polokouli před zbytkem světa.
Spojené státy a Írán minulý týden vedly nepřímé rozhovory v Ománu. Trump ve čtvrtek Teherán varoval, že pokud se mu nepodaří dosáhnout dohody s Washingtonem, bude to "velmi traumatické". "Řekl bych, že během následujícího měsíce, tak nějak," odpověděl Trump na dotaz, jaký vidí termín pro uzavření dohody s Íránem o jeho jaderném programu. "Mělo by se to stát rychle. Měli by souhlasit velmi rychle," dodal.
Trump už začátkem tohoto týdne sdělil serveru Axios, že uvažuje o vyslání druhé letadlové lodi s doprovodnou flotilou do oblasti Blízkého východu pro případ, že jednání s Íránem nebudou úspěšná.