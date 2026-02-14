Penny má nově klíčovou potravinu ani ne za dvacku
14. 2. 2026 – 6:19 | Magazín | Anna Pecena
Od 11. 2. do 17. 2. 2026 se v Penny odehraje nákupní nálet, který potěší každého, kdo počítá každou korunu. Máslo pod dvacku, desítka vajec za cenu jedné kávy a půlkilové balení eidamu levnější než máslový rohlík s máslem. Vybrali jsme z letáku to nejzásadnější, co může zahýbat rodinným rozpočtem.
Máslo, vejce a maso: taháky týdne
Největší pozornost na sebe strhává klasické máslo 250 g za 19,90 Kč. V době, kdy se cena másla často šplhá vysoko nad třicet korun, jde o nabídku, která může zmizet z regálů během pár hodin. Podobně lákavá je cena vajec velikosti M – plato za 14,90 Kč.
Silná je i masová sekce. Kuře chlazené, cena za 1 kg, vychází na 59,90 Kč. Vepřová plec bez kosti je za 79,90 Kč za kilogram a kuřecí stehenní řízky stojí 119,90 Kč za kilo. Směs mletých mas 500 g vyjde na 64,90 Kč.
Z mléčných výrobků zaujme eidam 30 % plátky 400 g za 49,90 Kč a mascarpone 250 g za 34,90 Kč. Trvanlivé mléko Boni 1 l stojí 9,90 Kč. Kdo plánuje víkendové vaření, může přihodit i toffifee 125 g za 29,90 Kč.
Pečivo, sladké a trvanlivé potraviny
Pečivo je tentokrát silně zastoupené. Kaiserka speciál 60 g vyjde na 3,50 Kč, raženka podmáslová 65 g stojí 4,90 Kč a toustový chléb krájený 500 g pořídíte za 21,90 Kč.
Ze sladkostí stojí za zmínku donuty s polevou za 9,90 Kč, croissant s náplní 60 g za 8,90 Kč nebo dort tiramisu 400 g za 49,90 Kč. Milovníci zákusků mohou sáhnout i po linecké kolekci Karlova Koruna 220 g za 24,90 Kč.
Na rychlou přílohu do trouby se hodí crinkle fries 750 g za 19,90 Kč. Sklenice okurek Znojmia 7–9 cm (670 g) vyjde na 29,90 Kč. A kdo si rád dopřeje něco ostřejšího, rum Republica 0,5 l je za 119,90 Kč.
Ovoce, zelenina a valentýnská tečka
Z ovoce bodují jablka odrůd Idared a Golden Delicious za 17,90 Kč za kilo, hrozny bílé bezsemenné 500 g za 34,90 Kč a pomeranče balené 2 kg za 39,90 Kč. Citrony 500 g stojí 16,90 Kč, ananas vyjde na 29,90 Kč za kilo a květák 1 ks na 39,90 Kč.
Zeleninový základ doplní brambory konzumní 2 kg za 19,90 Kč nebo rajčata cherry 250 g za 11,90 Kč.
Před Valentýnem nechybí ani květiny. Kytice tulipánů vyjde na 69,90 Kč, hyacint v květináči stojí 89,90 Kč a valentýnská aranž orchidej je za 149,90 Kč.
Leták tak nabízí kombinaci základních potravin za nízké ceny i drobností pro radost. Platí od 11. 2. do 17. 2. 2026 a podle cen to vypadá na týden, kdy budou parkoviště před prodejnami opět plná.