Trump odsoudil násilí, útok na Kapitol má pátou oběť

Americký prezident Donald Trump odsoudil středeční vpád svých příznivců do budovy Kapitolu ve Washingtonu. Ve videu na twitteru uvedl, že jej pobouřilo "odporné" násilí, které události provázelo. To si mezitím vyžádalo již pátou oběť, když na následky zranění zemřel policista.

Trump uvedl, že protestující znesvětili sídlo americké demokracie. Nyní se chce soustředit na hladké a spořádané předání moci nové administrativě Joea Bidena. V krátkém videu vyzval mimo jiné ke smíření a zhojení ran. Své příznivce ovšem upozornil, že jejich společná cesta je teprve na začátku.

"Jako všichni Američané jsem pobouřený násilím, bezprávím a chaosem," uvedl Trump ke středečnímu vpádu svých příznivců do sídla Kongresu. Řekl, že okamžitě povolal národní gardu a policii, aby budovu zajistily a "vyhnaly vetřelce". Spojené státy musí být podle Trumpa vždy "národem práva a pořádku". "Nereprezentujete naši zemi," vzkázal prezident účastníkům útoku na budovu Kapitolu.

Po listopadových prezidentských volbách nastal podle Trumpa čas na "zklidnění vášní a uklidnění". Prezidentova kampaň podle něj usilovala všemi možnými právními prostředky o napadení volebních výsledků. "Mým jediným cílem bylo zajistit integritu hlasování," řekl a dodal, že tím hájil americkou demokracii.

Po potvrzení výsledků prezidentských voleb Kongresem se nyní pozornost prezidenta podle jeho slov bude soustředit na zajištění hladkého a spořádaného předání moci nové administrativě, která nastoupí po inauguraci Joea Bidena 20. ledna. "Tento okamžik volá po zhojení ran a smíření," dodal. Boj proti pandemii koronaviru a obnova amerického hospodářství bude podle Trumpa vyžadovat spolupráci všech Američanů.

"Vím, že jste zklamaní, ale chci, abyste věděli, že naše neuvěřitelná cesta teprve začala," vzkázal na závěr proslovu svým podporovatelům.

Trump v posledních hodinách čelil výzvám, aby středeční dění ve Washingtonu odsoudil. Krátce po vpádu svých příznivců do Kapitolu je na twitteru vyzval, aby odešli, jejich jednání však neodsoudil, vyjádřil pro ně pochopení, a označil je za výjimečné. Mlčení Bílého domu už před Trumpem prolomila jeho mluvčí Kayleigh McEnanyová, která ve jménu prezidenta i jeho administrativy vpád demonstrantů do sídla Kongresu odsoudila.

Předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová vyzvala k odvolání Trumpa, viceprezident Mike Pence nicméně nehodlá využít 25. dodatku americké ústavy, aby prezidenta zbavil funkce.

Násilnosti v americkém Kapitolu mají pátou oběť, zemřel policista

Policie amerického Kapitolu oznámila, že středeční násilí má pátou oběť. Zraněním způsobeným během vpádu Trumpových příznivců podlehl policista ze sboru chránící areál. Brian Sicknick pro policii pracoval od roku 2008. Během středečních násilností v Kapitolu se dostal do fyzického střetu s příznivci prezidenta Trumpa a utrpěl přitom zranění. Po návratu na oddělení zkolaboval a zdravotníci ho převezli do nemocnice. Ve čtvrtek v noci zraněním podlehl.

Podle velitele policejního sboru chránícího Kapitol Stevena Sunda bylo zraněno více než 50 členů policejní ochrany Kongresu a metropolitní policie, přičemž několik z nich skončilo v nemocnici s "vážnými zraněními". Zranění jsou i mezi Trumpovými podporovateli, kteří násilnosti rozpoutali. Podle záchranné služby převezly sanitky do nemocnic lidi například kvůli zlomeninám, které utrpěli při šplhání po západní fasádě Kapitolu. Zdravotníci řešili i srdeční zástavy. Washingtonská policie po násilnostech zatkla více než 90 lidí.

Kvůli vpádu do Kapitolu rezignují šéfové jeho bezpečnosti i několik členů Trumpovy administrativy

Šéf bezpečnosti amerického Senátu Michael Stenger v důsledku středečních událostí rezignoval na svou funkci. Oznámil to lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který uvedl, že Stengera o odchod z funkce sám požádal. Podle amerických médií odstoupí k 16. lednu i velitel policejního sboru chránícího Kapitol Steven Sund.

Stengerovy úkoly dočasně vykonávat jeho dosavadní zástupkyně Jennifer Hemingwayová. Nyní se budou podle republikánského politika vyšetřovat středeční "vážná selhání" a bude se pracovat na posílení bezpečnosti před inaugurací nového prezidenta Joea Bidena 20. ledna.

Právě na policejní sbor chránící sídlo amerických federálních zákonodárných orgánů se snáší tvrdá kritika. Někteří zákonodárci řekli, že strážci Kapitolu před jeho napadením hrozbu zlehčovali. Policejní složka Kongresu i přes řadu varovných signálů nebyla na možnost násilí připravená a odmítla nabídku pomoci od ministerstva obrany.

Rychlé účtování s činiteli Kapitolu dokresluje vynucená rezignace dlouholetého šéfa bezpečnosti ve Sněmovně reprezentantů Paula Irvinga. "Náhlý odchod tří předních bezpečnostních činitelů... byl odrazem pobouření v obou politických stranách nad neschopností strážců zákona zabránit mase násilných demonstrantů ve vpádu do Kapitolu," napsal list The New York Times. Rozhořčení vyjádřil i republikánský senátor Lindsey Graham, podle kterého radikální Trumpovi příznivci "mohli vyhodit budovu do povětří, mohli nás všechny zabít".

Kvůli středečnímu útoku na Kapitol rezignovala na svou funkci také už druhá členka Trumpovy vlády. Po ministryni dopravy Elaine Chaové odeslala rezignační dopis ministryně školství Betsy DeVosová. "Nelze nevidět, jaký dopad měla vaše rétorika na situaci," napsala Trumpovi v rezignačním dopisu DeVosová. Dodala, že středeční události ve Washingtonu pro ni byly "bodem zlomu". Miliardářka DeVosová byla ve funkci ministryně školství už od února 2017.

Několik hodin před DeVosovou se vzdala funkce ministryně dopravy Elaine Chaová. Manželka lídra republikánské senátní většiny Mitche McConnella uvedla, že ji středeční události "hluboce znepokojily", a to takovým způsobem, že se přes to nemůže přenést.

V reakci na násilný vpád Trumpových příznivců do sídla amerického Kongresu rezignovali na své funkce v americké administrativě například i náměstek bezpečnostního poradce Bílého domu Matt Pottinger či bývalý personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney, který nyní působil jako zvláštní zmocněnec USA v Severním Irsku.