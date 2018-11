Trump má smůlu. Reportér, s nímž se pohádal, dostal akreditaci zpátky

18:19

Tisíce lidí přišly dnes do centra Bratislavy na demonstraci vyjádřit nespokojenost s poměry v zemi a podpořit organizátory dřívějších mohutných protivládních mítinků, které kvůli anonymnímu oznámení o jejich zapojení do údajné přípravy státního převratu začala vyslýchat policie. Shromáždění byla svolána i do dalších měst na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská komunita.