Tři překvapivá místa, kde mizí nejvíc lidí
9. 11. 2025 – 11:49 | Magazín | Anna Pecena
„Tady“ znamená místa, kde ke zmizení lidí dochází nejčastěji – a výsledky mohou šokovat.
Když se řekne „ztracený člověk“, většina si vybaví hluboký les nebo odlehlý kopec. Skutečnost je ale poněkud jiná – existují konkrétní prostředí, kde lidé mizí výrazně častěji než jinde. Podívejme se, kde to je, proč se to děje a co to znamená i pro vás.
1. Mladí a města, tam je riziko překvapivě vysoké
V České republice bylo minulých letech hlášeno přes 8 500 dětí ročně jako pohřešované. To je zhruba o třetinu více než na začátku milénia. Většina těchto případů se odehrává v městském prostředí – děti, které odcházejí z domova, nebo které se nedomluví s rodiči, jsou z větší části sledovány právě ve městech. U dospělých je situace podobná – rušné oblasti, městská doprava, ale i míněné schůzky přes sociální sítě. Město nabírá, ale hledání je náročnější.
2. V horských a lesních oblastech – tam mizí lidé kvůli orientaci a podmínkám
Outdoor se stává oblíbenou aktivitou, ale skrývá i rizika. V USA například v roce 2022 jich bylo zhruba 600 000, kteří se ztratili při pohybu v horách či lesích. V Česku existují dokumentované případy dětí i dospělých, kteří vešel/všly do lesního terénu bez připravenosti – třeba osmiletá dívka, kterou našli téměř dva kilometry od poslední známé pozice v českoleském pohraničí. Les nebo hora představuje jediné místo, kde orientace selhává, signál mizí a terén se mění.
3. Ve „zlatých“ hodinách – večer až v noci a mimo civilizaci
Statistiky ukazují, že mnoho případů ztracených osob vzniká při přechodech mezi dnem a nocí – například v lesních pásmech, v blízkosti horských chatek nebo tam, kde turistická značka chybí. Pokud člověk vstoupí mimo značenou trasu a slábne světlo nebo mizí signál, riziko dramaticky stoupá. Navíc v městském prostředí pak dochází k ztrátě v zahuštěné zástavbě, kde se orientace stává obtížnější. Například u dětských pohřešovaných: „některé jsou nalezeny za několik dní, jiné zůstanou bez stopy měsíce či déle.“
Čím déle člověk zůstává ztracený, tím náročněji ho najít – a právě prostředí hraje klíčovou roli. V městě může být překážkou anonymita, v přírodě terén a špatná technologie. Doporučení? Před výletem si dejte jasný plán, informujte někoho o trase, mějte s sebou navíc nabíječku, mapu a světlo – a vyhněte se odchodu za šera bez pomoci.
Nejde jen o statistiku – jde o prevenci. Pokud přijdete do rizikové zóny, buďte připraveni a nezapomeňte – mizí lidé častěji tam, kde přestane být bezpečně dobře známé, dobře osvětlené nebo dobře zaznamenané. Ve městě, v přírodě, v neznámu. Ztratit se je snadné – najít se potom mnohem těžší.